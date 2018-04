લતા મંગેશકરની હોસ્પિટલના ICUમાં ડૉક્ટર જ કરાવી રહ્યા છે તાંત્રિક વિધિ

આજના મોડર્ન જમાનામાં પણ અંધશ્રદ્ધાનું જોર ઓછું થયું નથી. દુઃખની વાત એ છે કે ભણેલા-ગણેલા લોકો પણ વિજ્ઞાનને બદલે અંધશ્રદ્ધાની શરણે જતા હોય છે. હમણાં જ સોશિયલ મીડિયા પર વાઇરલ થયેલો એક વીડિયો આ વાતની પૂરેપૂરી પ્રતીતિ કરાવે છે. વાત છે લતા મંગેશકરે બંધાવેલી ‘દીનાનાથ મંગેશકર હોસ્પિટલ’ની પુણેમાં આવેલી આ હોસ્પિટલમાં એક ડૉક્ટરે જાતે જ તાંત્રિક બોલાવીને વિધિ કરાવી હતી.

થયું એવું કે સંધ્યા સોનાવડે નામની મહિલાને સ્તન કેન્સર થયું હતું. હોસ્પિટલના સતીષ ચૌહાણ નામના ડૉક્ટર કેન્સરની આ ગાંઠનું ઑપરેશન પણ કરવાના હતા પરંતુ ઑપરેશનના દિવસે ખુદ ડૉ. ચૌહાણે ICUમાં ઓપરશેન પહેલાં એક તાંત્રિક બોલાવ્યો.

ICUને ચેમુક્ત રાખવા લોકોની એન્ટ્રી એકદમ પ્રતિબંધિત હોય છે. તે ICUમાં તાંત્રિકે બેધડક આવીને દર્દી સંધ્યા પર પોતાની વિધિ ચાલુ કરી આવી ઘટના પહેલી વાર બની હશે કે - ઓપરેશન પહેલાં એક ડૉક્ટર જ તાંત્રિકને બોલાવીને આવી વિધિ કરાવે.

ડૉક્ટર અને તાંત્રિક દ્વારા કરવામાં આવેલી આ વિધિ - પેશન્ટના ભાઈએ તેના મોબાઇલમાં શૂટ કરી લીધી હતી. હાલ આ ઘટનાની પોલીસ દ્વારા તપાસ ચાલી રહી છે. દુઃખદ વાત એ છે કે મલ્ટિપલ ઓર્ગન ફેલ્યરના કારણે સંધ્યા પણ અવસાન પામી હતી.



