હાથીનો માઉથ ઓર્ગન વગાડતો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ

કોઇમ્બતૂર (તમિલનાડુ): સરકસમાં તમે હાથીઓને તમામ પ્રકારના કરતબ કરતા જોયા હશે. ફિલ્મ 'હાથી મેરે સાથી'માં પણ હાથીઓએ કમાલનું કામ કર્યું હતું. પરંતુ શું તમે ક્યારેય કોઇ સંગીતકાર હાથી વિશે જાણો છો? હાથીના એક વાયરલ વીડિયોમાં દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે આ હાથી માઉથ ઓર્ગન વગાડે છે.

