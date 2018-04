શંકાના આધારે વૃદ્ધ મહિલા સાથે કરી ભયંકર ક્રૂરતા

એક વૃદ્ધ મહિલા સાથે વ્યક્તિ ક્રૂરતા કરી રહ્યો છે. આ વ્યક્તિએ વૃદ્ધ મહિલાને બંને હાથામાં ઉઠાવી લીધા છે અને - દરિયાનામાં ડૂબાડવાની ધમકી પણ આપી રહ્યો છે. એટલું જ નહીં આ વૃદ્ધને દરિયામાં નીચે પણ ફેંકે છે અને - આ ચારથી પાંચ લોકોની ટોળકીમાંથી કોઇ એક વ્યક્તિ આ ભયંકર ક્રૂરતાનો વીડિયો પણ શૂટ કરી રહી છે આવું ખરાબ વર્તન કરવા પાછળનું કારણ એવું છે કે, આ વૃદ્ધ મહિલા પર શંકા છે કે તે નાન બાળકોનું અપહરણ કરે છે. આ વૃદ્ધ મહિલા બાળકોનું અપહરણ કરે છે કે નહીં તે તો રામ જાણે પરંતુ - શંકાના આધારે આ વૃદ્ધ સાથે જે થઇ રહ્યું છે તે ઘણું શરમજનક છે.

આ વીડિયો તામિલનાડુના કન્યાકુમારીનો છે - હાલ આ વીડિયો ઘણો વાઇરલ થયો છે - છતાં પણ હજી પોલીસ એક્શનમાં આવી નથી.

Dreadful cruelty to the elderly woman with suspicion senior citizen was badly thrashed by a mob on suspicion of being a child lifter. She was tied to a tree and beaten u