વર કરતો હતો જાનની તૈયારી, અને છોકરીએ લગ્નની જ ના પાડી દીધી

હરદોઈઃ ઉત્તર પ્રદેશનાં હકદોઈમાં એક છોકરીએ દહેજ લોભી સાથે લગ્ન કરવા માટે ના પાડી દીધી છે. લગ્નનાં એક દિવસ પહેલાં જ તે છોકરીના ઘરે જાન આવવાની હતી. પણ, સાસરી પક્ષની વધતી ડિમાંડને કારણે છોકરીએ લગ્ન માટે ના પાડી દીધી અને આ બાબતે પોલીસ ફરિયાદ પણ કરી છે. છોકરીનું કહેવું છે કે રોજ રિબાઈ રિબાઈને જીવ્યા કરતા સારું છે કે દહેજલોભી સાથે લગ્ન ન કરવા. પોતાની દિકરીનાં આ નિર્ણયથી તેના મા-બાપ ખુશ છે.

