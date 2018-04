બાળકને રૂપાળો કરવાના ચક્કરમાં માતાએ ઠીકરું ઘસી-ઘસીને છોલી નાખ્યો

ભોપાલઃ નિશાતપુરા વિસ્તારની પોલીસ અને ચાઈલ્ડલાઈને 5 વર્ષના બાળકને રેસ્ક્યુ કરી તેની માતા પાસેથી છોડાવ્યો છે. બાળકની મા બાળકને રૂપાળો કરવા માટે ઠીકરાથી ઘસતી હતી. આ બાળકને શરીરમાં ઈજા પહોંચી હતી. જો કે આ બાળકને તેની માતાએ દત્તક લીધો હતો. પણ, તેની માતાને બાળકનો રંગ પસંદ નહતો. એટલા માટે તેને રૂપાળો કરવા દરરોજ તે ઠીકરાંથી ઘસતી હતી.



