43 વર્ષ પૂર્વે ઈન્દિરાએ ઇમરજન્સી લાદી લખ્યો'તો રાજકારણનો કાળો ઈતિહાસ

નેશનલ ડેસ્ક: આજથી 43 વર્ષ પહેલાં દેશમાં ઈમરજન્સી જાહેર કરવામાં આવી હતી. તેને ભારતીય રાજકારણના ઈતિહાસમાં કાળો અધ્યાય પણ કહેવામાં આવે છે. આઝાદીના માત્ર 28 વર્ષ પછી જ તે સમયે દેશના વડાપ્રધાન ઈન્દિરા ગાંધીએ દેશમાં ઈમરજન્સીની જાહેરાત કરી હતી. 25 જૂનની રાતે ઈમરજન્સીના આદેશ પર રાષ્ટ્રપતિ ફખરુદ્દીન અલી અહમદની સહી સાથે દેશમાં ઈમરજન્સી લાગુ કરી દેવામાં આવી હતી. બીજા દિવસે સવારે 26 જૂન 1975ના રોજ દેશના લોકોએ ઈન્દિરા ગાંધીના અવાજમાં સંદેશો સાંભળ્યો કે, 'ભાઈઓ અને બહેનો, રાષ્ટ્રપતિજીએ ઈમરજન્સીની જાહેરાત કરી છે, પરંતુ તેનાથી સામાન્ય લોકોએ ગભરાવાની જરૂર નથી.' કેમ લાગુ કરવામાં આવી હતી ઈમરજન્સી?

ઈમરજન્સીના મૂળીયા 1971માં થયેલી લોકસભાની ચૂંટણી સાથે જોડાયેલી છે. જ્યારે ઈન્દિરા ગાંધીએ રાયબરેલીની સીટ પરથી રાજનારાયણને હરાવ્યા હતા. પરંતુ રાજનારાયણે હાર સ્વીકારી નહીં અને ચૂંટણીમાં ગોટાળા કર્યા હોવાનો આરોપ લગાવીને હાઈકોર્ટમાં ચૂંટણીના નિર્ણયને પડકાર્યો હતો. 12 જૂન 1975ના રોજ અલાહાબાદ હાઈકોર્ટના જસ્ટિસ જગમોહન લાલ સિન્હાએ ઈન્દિરા ગાંધી પર છ વર્ષ સુધી ચૂંટણી લડવાનો પ્રતિબંધ મુકી દીધો હતો. કોર્ટના આ નિર્ણય પછી વિપક્ષે ઈન્દિરા ગાંધી પર રાજીનામું આપવાનું દબાણ ઉભુ કર્યું હતું પરંતુ ઈન્દિરા ગાંધીએ રાજીનામું આપવાની ના પાડી દીધી હતી. જયપ્રકાશ નારાયણે ઈન્દિરા વિરુદ્ધ વિરોધ-ધરણાં શરૂ કરી દીધા હતા. ઈમરજન્સી લાગુ કરીને ઈન્દિરા ગાંધીએ તે વિરોધ શાંત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. જોકે 19 મહિના પછી 18 જાન્યુઆરી 1977માં ઈન્દિરા ગાંધીએ અચાનક જ માર્ચમાં લોકસભા ચૂંટણી કરવાની જાહેરાત કરી હતી. 16 માર્ચે થયેલી ચૂંટણીમાં ઈન્દિરા અને સંજય ગાંધી બંને હારી ગયા હતા. 21 માર્ચે ઈમરજન્સી પૂરી કરી દેવામાં આવી પરંતુ તેની પાછળ લોકતંત્ર માટે એક મોટો સબક મુકતી ગઈ હતી. હાઈકોર્ટનો નિર્ણય બન્યો હતો ઈમરજન્સીનું કારણ

માનવામા આવે છે કે, ઈમરજન્સીનો પાયો 12 જૂન 1975માં રાખવામાં આવ્યો હતો. આ દિવસે અલાહાબાદ હાઈકોર્ટે વડાપ્રધાન ઈન્દિરા ગાંધીને રાયબરેલીની ચૂંટણીમાં સરકારી મશીનરીનો દૂરઉપયોગ કરવાના દોષિત જાહેર કર્યા હતા અને તેમની ચૂંટણીને રદ કરી દીધી હતી. આટલું જ નહીં કોર્ટે ઈન્દિરા ગાંધી પર છ વર્ષ સુધી ચૂંટણી લડવાનો અને કોઈ પણ પદ સંભાળવા ઉપર પણ પ્રતિબંધ લગાવી દીધો હતો. ઈમરજન્સીમાં જયપ્રકાશ નારાયણની આગેવાનીમાં સમગ્ર વિપક્ષ એક જૂથ થયો

ઈમરજન્સીના સમયમાં જયપ્રકાશ નારાયણની આગેવાનીમાં સમગ્ર વિપક્ષ એકજૂથ થયો હતો. સમગ્ર દેશમાં ઈન્દિરા ગાંધી વિરુદ્ધ આંદોલન છેડાઈ ગયું હતું. સરકારી મશીનરી વિપક્ષને કચડવામાં જોડાઈ ગઈ હતી. , લાલ કૃષ્ણ અડવાણી, સહિત તમામ નેતાઓને જેલમાં ભરી દેવામાં આવ્યા હતા. સંજય ગાંધીની મનમાની સીમા પાર કરી ગઈ હતી. તેમના ઈશારા પર હજારો પુરુષોની જબરજસ્તી નસબંધી કરી દેવામાં આવી હતી. ઈમરજન્સીમાં સામાન્ય નાગરીકના છીનવાઈ ગયા હતા અધિકારી

એ સમયની સરકારે આખા દેશને એક જેલમાં પરિવર્તીત કરી દીધો હતો. ઈમરજન્સી દરમિયાન નાગરિકોના મૌલિક અધિકારોને રોકી લેવામાં આવ્યા હતા. એટલે સુધી કે તે સમયે પ્રેસ અને મીડિયાની પણ આઝાદી છીનવી લેવામાં આવી હતી. ઈમરજન્સીમાં જીવવાનો હક પણ છીનવી લેવાની વાતને સુપ્રીમ કોર્ટે 2011માં પોતાની ભૂલ ગણાવી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે 2 જાન્યુઆરી 2011માં સ્વીકાર્યું કે દેશમાં ઈમરજન્સી દરમિયાન આ કોર્ટથી પણ નાગરિકોના મૌલિક અધિકારોનું હનન થયું હતું. જનતાએ ઈમરજન્સીનો લીધો હતો બદલો

દેશમાં અઢી વર્ષ સુધી ઈમરજન્સી ચાલી હતી. જયપ્રકાશની લડાઈ ઘણી આગળ સુધી ચાલી હતી. અંતે ઈન્દિરા ગાંધીએ સત્તા છોડવી પડી હતી. ની આગેવાનીમાં જનતા પાર્ટીનું ગઠબંધન થયું હતું. 1977માં ફરી લોકસભાની ચૂંટણી થઈ હતી. આ ચૂંટણીમાં ની ખૂબ ખરાબ રીતે હાર થઈ હતી. ઈન્દિરા ગાંધી પોતે રાયબરેલીની ચૂંટણી હારી ગયા હતા. 23 માર્ચ 1977માં 81 વર્ષની ઉંમરે મોરારજી દેસાઈ દેશના વડાપ્રધાન બન્યા હતા. આઝાદીના 30 વર્ષ પછી પહેલી વખત દેશમાં કોંગ્રેસ વગરની સરકાર બની હતી.

ઈમરજન્સીના 43 વર્ષ પૂરાં| Indira Gandhi Declare Emergency In India before 43 years ago. On the 43rd anniversary of the declaration of the Emergency by Indira Gandhi. On June 25, 1975, Indira Gandhi declared a state of emergency in India that lasted for 21 months. The period saw widespread human rights violations, jailing of members of the Opposition and a clampdown on press freedom.