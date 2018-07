ભારતની પોતાની સોશિયલ વીડિયો એપ Firstwall લોન્ચ, બનો ડિજિટલ સેલિબ્રિટી

નેશનલ ડેસ્ક: ભારતનું પોતાનું સોશિયલ વીડિયો એપ Firstwall લોન્ચ થઈ ગયું છે. આ તમને એક એવું પ્લેટફોર્મ આપશે જ્યાં તમે માત્ર ન્યૂઝ, સ્પોર્ટ્સ, ગોસિપ, વાઇરલ અને ટ્રેન્ડિંગવીડિયો સહિત લાખો વીડિયો જોઈ શકશો. એટલું જ નહીં, તમે બનાવેલા વીડિયો અપલોડ પણ કરી શકો છો. એક ખાસ વાત એ છે કે આ પ્લેટફોર્મ હિન્દી માટે બનાવવામાં આવ્યું છે અને તેના પર તમને તમામ વીડિયો હિન્દીમાં જ મળશે. ફર્સ્ટવોલ એપ પર વીડિયો બનાવનારા 3 હજારથી વધુ પ્રોફેશનલ રોજ 100 કલાકથી વધુ સમયના વીડિયો અપલોડ કરી રહ્યા છે. તમે પણ બની શકો છો ડિજિટલ સેલિબ્રિટી આ એપ પર આપની વોલ બનાવીને તેના પર વીડિયો અપલોડ કરી શકો છો. લોકો તમારા વીડિયો પસંદ કરે તો તે વાયરલ પણ થઈ શકે છે. આ પ્લેટફોર્મ ડિજિટલ સેલિબ્રિટી બનવાની તક આપશે. સૌથી હળવી એપ, સૌથી ઝડપી, તમારી પસંદનું પણ રાખશે ધ્યાન ડેટા ખર્ચને જોતા આ એપ વિશેષ રીતે ડિઝાઈન કરવામાં આવી છે. 3.2 એમબીની આ એપ ઘણી હળવી છે. એટલે કે તમારા ફોનની મેમરી પર તે વધારાનો બોજો નહીં નાખે. સાથે સ્પીડ સૌથી વધુ હોવાના કારણે તેમાં વીડિયો બહુ ઝડપથી ખૂલશે. એટલું જ નહીં Firstwall આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) પર કામ કરે છે. મતલબ, આ તમને સૌથી પહેલાં એ જ વીડિયો બતાવશે કે જે તમારી પસંદગીનો હોય. આ એપનો તમે જેટલો વપરાશ કરશો તે તમારી પસંદને સમજતી જશે. આ એપ માત્ર એન્ડ્રોઈડ ફોન માટે છે. તેને આપ ગૂગલ પ્લેસ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો

