તામિલનાડુના વિદ્યાર્થીઓએ બનાવી દેશની ફર્સ્ટ ઓટોમેટિક વ્હીલચેર: જાતે ચાલે, ખાડાથી પણ બચાવે

ચેન્નાઈ: તામિલનાડુમાં બીટેકના ત્રણ વિદ્યાર્થીઓએ દેશની પહેલી ઓટોમેટિક વ્હીલચેર બનાવી છે. ખાસ વાત એ છે કે, આ ચેર જાતે તેનો રસ્તો શોધીને યુઝર્સને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જાય છે. તેમાં રોબોટિક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જે તેને ખાડા અને અન્ય અડચણથી પણ બચાવે છે. સામાન્ય રીતે આ પ્રકારની વિદેશી ચેર ઘણી મોંઘી આવતી હોય છે. પરંતુ અમૃત વિશ્વ વિદ્યાપીઠના વિદ્યાર્થીઓએ તેને રૂ. એક લાખ કરતા પણ ઓછી કિંમતમાં તૈયાર કરી છે. લાખો દર્દીઓનું જીવન થઈ શકે છે સરળ

વિદ્યાર્થીઓ સાથે રહીને પ્રોજેક્ટને ઓબ્ઝર્વ કરતા પ્રોફેસર આરકે મેગાલિંગમે જણાવ્યું છે કે, જો જરૂર પડશે તો અમે વ્હીલચેરનું ટેસ્ટિંગ હોસ્પિટલ અને એરપોર્ટ પર પણ કરીશું. જો આ ટેક્નોલોજીનો પ્રોફેશનલી ઉપયોગ કરવામાં આવશે તો વ્હીલચેર પર આવેલા લાખો લોકોનું જીવન સરળ બની શકે છે. તે માટે અમે વધારે પ્રયત્નો કરી રહ્યા છીએ. દર્દીઓને હવે વ્હીલચેર ચલાવવા માટે જોયસ્ટિકનો ઉપયોગ નહીં કરવો પડે. જો તેમને સ્માર્ટફોનનો ઉપયોગ કરવામાં મુશ્કેલી પડતી હશે તો ઘરનું કોઈ પણ સભ્ય મોબાઈલ એપથી ચેરને ઓપરેટ કરી શકે છે. આ રીતે કામ કરે છે ઓટોમેટિક વ્હીલચેર

એન્જિનિયરના વિદ્યાર્થી ચિંતા , શરત શ્રીકાંત અને અખિલ રાજે બે વર્ષની મહેનત પછી તેને બનાવવામાં સફળતા મેળવી છે. વિદ્યાર્થીઓના જણાવ્યા પ્રમાણે, ચેરમાં લગાવવામાં આવેલી આરઓએસની આજુબાજુ ડાયનેમિક અને સ્ટેટિક નક્શો તૈયાર કરે છે. લેઝર સેન્સર દ્વારા આ નક્શો સ્ક્રીન પર બતાવે છે. યુઝર નક ી જે જગ્યા સિલેક્ટ કરશે તે રસ્તો ચેર શોધી લેશે અને તેની જાતે જ તે દિશામાં આગળ વધવા લાગશે. આ પણ વાંચો: વાયરલ થયો સીરિયસ વરરાજાનો વીડિયો, દુલ્હનના મોઢામાં ખોસી મીઠાઈ

Tamilnadu students created the country s first automatic wheelchair. The wheelchair has robotic operating systems and laser sensors. This makes it a map of the surroundings.