કાશ્મીર પરના UN રિપોર્ટને ભારતનો રદિયો, ખોટો અને પૂર્વગ્રહયુક્ત કહ્યો

નવી દિલ્હી: ભારતે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (યુએન)ના એ રિપોર્ટને રદિયો આપી દીધો છે, જેમાં તેણે કાશ્મીરમાં કથિત રીતે માનવાધિકારના હનનનો આરોપ લગાવ્યો છે. ભારતે યુએનના આ રિપોર્ટ પર આકરી પ્રતિક્રિયા આપી છે. રિપોર્ટ ભારતના સાર્વભૌમત્વ અને ક્ષેત્રીય અખંડિતતાનું ઉલ્લંઘન કરે છે - પોતાની કડક ટિપ્પણીમાં વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું કે સંયુક્ત રાષ્ટ્રનો રિપોર્ટ અતિશય પૂર્વગ્રહોથી ગ્રસિત છે અને ખોટા નેરેટિવ્સ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હોય તેવું જણાય છે. - વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું કે આ રિપોર્ટ ભારતના સાર્વભૌમત્વ અને ક્ષેત્રીય અખંડિતતાનું ઉલ્લંઘન કરે છે. ગુરૂવારે રીલીઝ થયેલા રિપોર્ટમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ જમ્મુ-કાશ્મીર અને પાકિસ્તાનના કબ્જાવાળું કાશ્મીર બંનેમાં કથિત રીતે માનવઅધિકારોના ઉલ્લંઘનની વાત કરી છે.

- યુએનએ આ માનવાધિકારોના આંતરરાષ્ટ્રીય તપાસની માંગ કરી છે.

- વિદેશ મંત્રાલયે આ રિપોર્ટને રદિયો આપતા આવા રિપોર્ટને સામે લાવવાની વૃત્તિ પર સવાલ ઊભો કર્યો છે. વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું કે આ રિપોર્ટ મોટાભાગે ખોટી જાણકારીઓના આધારે બનાવવામાં આવ્યો છે.

- મંત્રાલયે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સહિત આખી દુનિયાને એકવાર ફરી યાદ કરાવ્યું છે કે સમગ્ર જમ્મુ-કાશ્મીર ભારતનું અભિન્ન અંગ છે અને પાકિસ્તાને ભારતના એક હિસ્સા પર જબરદસ્તી પોતાનો કબ્જો કરીને રાખ્યો છે.

Click here to read that India rejects UN Report on Kashmir. India said it false and based on prejudice.