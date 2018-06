રોબર્ટ વાડ્રા પર ગાળિયો, 42 કરોડની છૂપી કમાણી પર I-T વિભાગની નોટિસ

નવી દિલ્હીઃ અધ્યક્ષ ના બનેવી રોબર્ટ વાડ્રા પર ઇન્કમ ટેક્સ વિભાગે નોટિસ મોકલીને તેમને સાણસામાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. ઇન્કમ ટેક્સ વિભાગે વાડ્રાને 42 કરોડ રૂપિયાની છૂપી આવક અંગે નોટિસ મોકલી છે અને તેનો ખુલાસો કરવા 30 દિવસની મુદત અપાઇ છે. આ બાબત સ્કાઇલાઇટ હોસ્પિટાલિટી સાથે જોડાયેલી છે. તેમાં વાડ્રા પાસે 99 ટકા માલિકી હક છે. વાડ્રાએ આ કેસમાં પહેલા હાઇકોર્ટ અને પછી સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકારી હતી. બંને જગ્યાએથી તેમની વિનંતી નકારવામાં આવી હતી. વાડ્રાએ ઇન્કમ ટેક્સ નોટિસને એવું કહીને પડકારી હતી કે તેમની કંપની લિમિટેડ લાયેબિલિટી પાર્ટનરશીપમાં હતી, જ્યારે ઇન્કમ ટેક્સ નોટિસમાં તેને પ્રાઇવેટ લિમિટેડ પાર્ટનરશીપ બતાવવામાં આવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ગયા વર્ષે જ એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટે આ બાબતમાં બે લોકો- જયપ્રકાશ બાગરવા અને ની ધરપકડ પણ કરી હતી. અશોકકુમાર સ્કાઇલાઇટ હોસ્પિટાલિટી પ્રાઇવેટ લિમિટેડના મહેશ નાગરના નજીકના સહયોગી છે. બંનેની પીએમએલએ હેઠળ ધકપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપ છે કે સ્કાઇલાઇટ હોસ્પિટાલિટી ફર્મ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીના બનેવી સાથે સંકળાયેલી છે. એજન્સીએ ગયા વર્ષે એપ્રિલમાં કુમાર અને નાગરના સંકુલોમાં સર્ચ કર્યું હતું. એવું કહેવાય છે કે આ ફર્મ દ્વારા બીકાનેરમાં જમીન ખરીદીના ચાર કેસોમાં સત્તાવાર પ્રતિનિધિ નાગર જ હતા. એજન્સીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે કુમારે અન્ય લોકોના પાવર ઓફ એટર્નીનો ઉપયોગ કરીને આ ક્ષેત્રમાં જમીન ખરીદી હતી. ઇડીની આ તપાસ થોડા વરસ પહેલા રાજસ્થાનમાં બીકાનેર જિલ્લાના કોલાયત ક્ષેત્રમાં કંપની દ્વારા કથિત રીતે 275 વિઘા જમીનની ખરીદી સાથે સંકળાયેલી છે. પીએમએલએ હેઠળ ઇડીએ આ બાબતમાં અનેક સરકારી અધિકારીઓ તથા અન્ય લોકોની 1.18 કરોડની કિંમતની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. ઇડીએ આ બાબતમાં 2015માં કેસ દાખલ કર્યો હતો. રોબર્ટ વાડ્રા તરફથી જમીન ખરીદવાની ઓથોરિટી મહેશ નાગર પાસે હતી. બીજી પાર્ટી તરફથી ઓથોરિટી અશોક કુમાર પાસે હતી.

Income Tax Department has sent notice to Robert Vadra for undisclosed amount of Rs.42 crore in connection with Sky Light Hospitality case.