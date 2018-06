હિંદુ-મુસ્લિમ કપલ પાસપોર્ટ કેસ: તન્વીના નામ-સરનામાની થઇ શકે તપાસ

લખનઉ: અહીંયા હિંદુ-મુસ્લિમ કપલના પાસપોર્ટ વિવાદમાં હવે નવો વળાંક આવી શકે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે તન્વી સેઠનું નામ અને પરમેનન્ટ એડ્રેસને લઇને ઊભા થયેલા વિવાદ પછી એકવાર ફરીથી આખા મામલાની તપાસ કરવામાં આવી શકે છે. પાસપોર્ટનો વિવાદ ગરમાયા પછી ભલે ઉતાવળમાં તન્વી સેઠનો પાસપોર્ટ તેમને આપી દેવામાં આવ્યો હોય, પરંતુ એકવાર ફરી પાસપોર્ટનું વેરિફિકેશન કરવામાં આવી શકે છે. મળતી માહિતી પ્રમાણે, જો પાસપોર્ટ વેરિફિકેશનમાં ગરબડ જોવા મળી તો પાસપોર્ટ જપ્ત પણ થઇ શકે છે. તન્વી સેઠે બદલાયેલા નામ 'સાદિયા અનસ'ની કોઇ જાણકારી આપી ન હતી - સોશિયલ મીડિયામાં મામલાના નવા તથ્યો સામે આવ્યા પછી અને પાસપોર્ટ અધિકારી વિકાસ મિશ્રાની વાતોમાં તર્ક જોવા મળ્યા પછી એકવાર ફરી આ મામલાની ચર્ચા શરૂ થઇ ગઇ છે. - પાસપોર્ટ અધિકારી વિકાસ મિશ્રાએ તન્વી સેઠનું લગ્ન પછી નામ બદલીને સાદિયા અનસ રાખવા અને બદલાયેલા નામની કોલમ ખાલી છોડી દેવા અંગે તન્વીને સવાલ પૂછ્યા હતા.

- સાથે જ નોઇડામાં રહીને લખનઉનું એડ્રેસ આપવા અંગે પૂછપરછ કરી હતી. હવે પાસપોર્ટ વિભાગ એકવાર ફરી તન્વી સેઠના પાસપોર્ટ મામલાનું રિ-વેરિફિકેશન કરવાની તૈયારીમાં છે.

- ઉલ્લેખનીય છે કે તન્વી સેઠે નોઇડામાં રહીને પણ ત્યાંનું એડ્રેસ ન આપીને ફક્ત લખનઉનું એડ્રેસ આપ્યું હતું. ઉપરાંત, નિકાહનામામાં બદલાયેલા નામ 'સાદિયા અનસ'ની કોઇ જાણકારી પાસપોર્ટ ફોર્મમાં લખી ન હતી. પાસપોર્ટ મામલે રાજકારણ પણ ગરમાયું - મીડિયામાં હોબાળો થયા પછી તન્વી સેઠનો પાસપોર્ટ તેમને આપવામાં આવ્યો ને સાથે પાસપોર્ટ અધિકારી વિકાસ મિશ્રાની ટ્રાન્સફર પણ ગોરખપુર કરી દેવામાં આવી. પરંતુ, આ મામલે વિકાસ મિશ્રાનો પક્ષ મજબૂતીથી સામે આવ્યા પછી ઓલ ઇન્ડિયા પાસપોર્ટ સ્ટાફ એસોસિયેશને પણ દરમિયાનગીરી કરી અને કર્મચારીઓનો વિરોધ જોતા, વિકાસ મિશ્રા વિરુદ્ધ કાર્યવાહીથી પાસપોર્ટ વિભાગ પણ સહેમી ગયો છે. - બીજી બાજુ ટ્રાન્સફર થયા છતાંપણ શુક્રવારે વિકાસ મિશ્રાએ લખનઉ પાસપોર્ટ ઓફિસમાં જ પોતાની ડ્યૂટી કરી.

- આ મામલે રાજકારણ પણ ગરમાવા લાગ્યું છે. અને અન્ય હિંદુવાદી સંગઠન પાસપોર્ટ બનાવવામાં ઉતાવળ કરવામાં અને તન્વીને તેનો પાસપોર્ટ આપી દેવા

અંગે સવાલો ઉઠાવી રહ્યા છે. જે સમર્થન પહેલા દિવસે તન્વી સેઠને નામ નહીં બદલવાને કારણે મળી રહ્યું હતું, હવે સોશિયલ મીડિયામાં પાસપોર્ટ વિભાગના ઉચ્ચાધિકારીઓની ટીકા થવા લાગી છે.

