2019માં BJP જીતશે તો ભારત 'હિન્દુ પાકિસ્તાન' બની જશે- થરુર

નવી દિલ્હી: નેતા શશિ થરુરે ફરી એક વખત વિવાદિત નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું છે કે, જો આગામી ચૂંટણીમાં સત્તામાં આવશે તો તેઓ બંધારણ બદલી દેશે અને ભારતને 'હિન્દુ પાકિસ્તાન'માં ફેરવી દેશે. થરુરે જણાવ્યું કે, સંઘ પરિવારના દરેક વિચારક ઈચ્છતા હતા કે, ભારતીય બંધારણનો ત્યાગ કરી દેવામાં આવે. તિરુવનંતપુરમના કોંગ્રેસ સાંસદ થરુરે કહ્યું, ભાજપ સરકારને મોટા ફેરફાર કરવા માટે બંધારણ સંશોધનની જરૂર પડશે. તે માટે તેમણે લોકસભા અને રાજ્યસભામાં 2/3 બહુમતી અને અડધા રાજ્યોમાં બહુમતની જરૂર છે. એનડીએ સહયોગીઓ સાથે લોકસભામાં 2/3 બહુમત છે અને તેમની પાસે અડધાથી વધારે રાજ્યો પણ છે. માત્ર રાજ્યસભામાં બહુમતી નથી. પરંતુ ચાર-પાંચ વર્ષોમાં તેઓ રાજ્યસભામાં પણ બહુમતી મેળવી લેશે. હિન્દુ રાષ્ટ્ર માટે બંધારણ બનાવશે ભાજપ

થરુરે કહ્યું, ભાજપ ત્રણેય તાકાત મેળવી લેશે ત્યારે હાલના ભારતીય બંધારણને ઉખાડીને ફેંકી દેશે અને એક નવું બંધારણ લખશે. તેમનું નવું બંધારણ હિન્દુ રાષ્ટ્ર પ્રમાણેનું હશે. તેઓ અલ્પસંખ્યકો માટે સમાનતાના અધિકારો હટાવી દેશે. ત્યારપછી ભારતની સ્થિતિ 'હિન્દુ-પાકિસ્તાન' જેવી થઈ જશે. ત્યારપછી ભારત તે નહીં રહે જેના માટે ગાંધી, નહેરુ અને સ્વતંત્રતા સેનાઓ આઝાદી માટે લડાઈ લડ્યા હતા. ભાજપે કહ્યું- કોંગ્રેસ બેશરમ છે

થરુરના નિવેદન પર ભાજપના પ્રવક્તા સંબિત પાત્રાએ કહ્યું, થરુર એવું કહે છે કે, 2019માં બીજેપી સત્તામાં આવશે તો ભારત 'હિન્દુ-પાકિસ્તાન' બની જશે. શરમ વિનાની કોંગ્રેસ ભારતને બદનામ કરવા અને હિન્દુઓનું અપમાન કરવાનો કોઈ મોકો નથી છોડતી. હિન્દુ આંતકીઓથી લઈને હિન્દુ પાકિસ્તાન સુધીના પાકિસ્તાનને ખુશ કરે તેવા નિવેદનોની તુલના કરવી અશક્ય છે.

If BJP wins in 2019 India will become Hindu Pakistan , constitution will be changed: Shashi Tharoor. BJP said: Congress does not leave any chance of insulting Hindus. All the thinkers of the Sangh Parivar wanted to discard the Indian Constitution