સુકમા: સિરસત્તીમાં થયો IED બ્લાસ્ટ, 4 જવાન ઘાયલ

સુકમા (છત્તીસગઢ): અહીંયા સિરસત્તીમાં IED બ્લાસ્ટ થયો, જેમાં 4 ડિસ્ટ્રિક્ટ રિઝર્વ ગાર્ડ જવાન ઘાયલ થયા છે. હાલ આ ચારેય જવાનોને ત્યાંથી બહાર કાઢવાની પ્રોસેસ ચાલુ છે.

