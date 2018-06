MP: પત્નીને મારી નાખવાનો પ્લાન બનાવવો પડ્યો ભારે, ગુમાવી દીધાં બંને બાળકો

શાજાપુર (ઉજ્જૈન/એમપી): ત્રણ મહિના પહેલા 28-29 માર્ચના રોજ 2 બાળકોની ઝેર આપીને હત્યા કરવાના મામલામાં પિતા રાધેશ્યામની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. હકીકતમાં રાધેશ્યામે પત્નીની હત્યાનું કાવતરૂં ઘડ્યું હતું. ભૂલથી બાળકોનો જીવ ચાલ્યો ગયો. આરોપીએ ગુરૂવારે જજની સામે ગુનો કબૂલ્યો. નાના ભાઈની પત્ની પર લગાવ્યો હતો હત્યાનો આરોપ - આરોપીએ જજની સામે કહ્યું- મારી પત્ની માયા માનસિક રીતે નબળી છે. તેને રસ્તામાંથી હટાવવા માંગતો હતો. રાતે સૂતા પહેલા પાણીના જગમાં ઝેર ભેળવી દીધું. આ જગમાંથી તે આખો દિવસ પાણી પીતી હતી. - 28-29 માર્ચની મધરાતે ભૂલથી તે પાણી બાળકોએ પી લીધું. મોડી રાતે 12.30 વાગે અચાનક બંનેએ ઉલ્ટી કરવાનું શરૂ કરી દીધું. તાત્કાલિક બંનેને દેવાસ હોસ્પિટલ લઇને પહોંચ્યા, ત્યાંથી ઇંદોર રિફર કરવામાં આવ્યા.

- 30 માર્ચના રોજ બંનેના મોત થઇ ગયાં. ત્યાં સુધી મોતનું કારણ કોઇને ખબર ન હતી. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં સાચું કારણ સામે આવી ગયું. આરોપીએ પોતાને બચાવવા માટે નાના ભાઈની પત્ની રેખા પર હત્યાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. આ પણ વાંચો: બાઈક લઈ માર્કેટ આવેલી બીટેક સ્ટૂડન્ટની કરાઈ હત્યા, ઓન ધ સ્પોટ મોત પોતે પણ ખાધું ઝેર અને બોલ્યો- બાળકોના મોતથી તણાવમાં છું - બાળકોના મોત પછી 25 એપ્રિલના રોજ રાધેશ્યામે ઝેર ખાઇ લીધું. પરિવારના લોકો હોસ્પિટલ સુદી લઇ જવા માટે તૈયાર ન હતા, કારણકે બાળકોની મોતના મામલે હત્યાના આરોપથી પરિવાર ડરેલો અને દુઃખી હતો. - પોલીસે અવંતીપુર, બડોદિયાના ગામલોકોની મદદથી રાધેશ્યામને ઇંદોરમાં દાખલ કરાવ્યો. અહીંયા 15 દિવસ સુધી ઇલાજ પછી તે સાજો થઇ ગયો. ઝેર ખાધાના ત્રણ દિવસ પછી ઇંદોરમાં જ મેજિસ્ટ્રેટની સામે રાધેશ્યામે ઝેર ખાવાને કારણે બાળકોની મોતથી આઘાત પામ્યો હોવાનું જણાવ્યું હતું.

પોલીસ દબાણમાં તૂટી ગયો - આરોપી દ્વારા આપવામાં આવેલા નિવેદનના આધારે પોલીસે રેખાની કોલ ડિટેઇલ્સ કઢાવી. જોકે એવું કંઇ ન મળ્યું, જેનાથી શંકા થાય. ઝેર ખાધા પછી પોલીસની શંકા પિતા પર હતી.

- ઇંદોરથી સારવાર કરાવીને આવ્યા પછી તેને નવેસરથી પૂછપરછ કરવામાં આવી અને જણાવ્યું કે જૂનું નિવેદન ખોટું સાબિત થયું છે. પોલીસે કડકાઇ દાખવતાં તે તૂટી ગયો અને પોતાનો ગુનો કબૂલી લીધો કે પોતાની માનસિક બીમાર પત્નીને રસ્તામાંથી હટાવવા તેણે તેના પાણીમાં ઝેર નાખ્યું જે ભૂલથી બાળકો પી ગયાં.

