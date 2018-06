બે મોટાભાઈઓ સાથે મળીને કરી પત્નીની હત્યા, શબના 7 ટુકડા કરીને જંગલમાં ફેંક્યા

નવી દિલ્હી: સરિતા વિહારમાં 21 જૂનની સવારે ટુકડાઓમાં મળેલી મહિલાની લાશનું કોકડું પોલીસે ઉકલી લીધું છે. મહિલાના પતિએ પોતાના બે ભાઈઓ સાથે મળીને આ ઘટનાને અંજામ આપ્યો હતો. ત્રણેયની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. તેમણે શબના 7 ટુકડા કર્યા હતા. પછી સામાન પેક કરવાના ડબ્બા અને બેગમાં ભરીને તેને જંગલમાં ફેંકી દીધા હતા. આરોપીઓની ઓળખ મોહમ્મદ સાજિદ અલી અન્સારી (26, ઇશ્તિયાક આલમ (28) અને હસમત અલી (46) તરીકે થઇ છે. બેરોજગાર હોવાને કારણે પત્ની સાથે થતા હતા ઝઘડા - પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે, સાજિદે મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ કર્યું છે, પરંતુ તે બેરોજગાર છે. એટલે પત્ની જૂહી સાથે તેને આંતરે દિવસે ઝઘડો થઇ જતો હતો. આ દરમિયાન તેની જીંદગીમાં એક બીજી યુવતી આવી ગઇ. - પરિણામે, સાજિદે 20 જૂનના રોજ પત્ની સાથે થયેલા ઝઘડા દરમિયાન તેનું ગળું દબાવીને હત્યા કરી નાખી. આ પણ વાંચો: લગ્નના 13મા જ દિવસે પત્નીએ કરાવી દીધી પતિની હત્યા, પ્રેમીએ ખોલ્યું રહસ્ય

ડબ્બા પર લખેલા સરનામાથી સાજિદ સુધી પહોંચી પોલીસ

- સાઉથ ઇસ્ટના ડીસીપી ચિન્મય બિશ્વાલે જણાવ્યું કે જે ડબ્બામાં શબના ટુકડા મળ્યા, તેના પર મુવર્સ એન્ડ પેકર્સ લખેલું મળ્યું.

- પોલીસ આ કંપનીની ગુડગાંવ ઓફિસ પહોંચી. ત્યાં જાણ થઇ કે તે કાર્ટુનમાં પેક સામાનને યુએઈથી અલીગઢના સરનામા પર બુક કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે આ કડીના આધારે અલીગઢ રહેતા જાવેદ સુધી પહોંચી.

- માહિતી મળી કે તેણે યુએઇથી ભારત આવવા દરમિયાન કેટલોક સામાન અલીગઢ મોકલાવ્યો હતો. ત્યારબાદ સામનનો તે ડબ્બો દિલ્હી લઇ આવ્યા હતા.

- જે ફ્લેટમાં ડબ્બો પડ્યો હતો તે તેણે માર્ચમાં સાજિદ અન્સારીને ભાડા પર આપી દીધો હતો. તેણે 22 જૂનના રોજ ફ્લેટ ખાલી કરી દીધો. પરિણામે પોલીસની તપાસ સાજિદ પર કેન્દ્રિત થઇ ગઇ.

- સાજિદ અલી તેના મોટાભાઈ હસમત અલીના ઘરે રહેતો હતો. પૂછપરછમાં તેણે હત્યાની વાત કબૂલી લીધી. જેના માટે પરિવાર છોડ્યો, તેણે જ લીધો જીવ - જૂહી અને સાજિદના પ્રેમની શરૂઆત 2010 થઇ. તે સમયે છપરા, બિહારમાં રહેતી જૂહીને એક દિવસ સાજિદ અલી ભૂલથી કોલ કરી બેઠો. રોંગ નંબર ડાયલ થયા પછી બંને વચ્ચે ઘણીવાર વાતો થવા લાગી. - ધીમે-ધીમે તેમને પ્રેમ થઇ ગયો. 2011માં સાજિદે કુરુક્ષેત્ર યુનિવર્સિટીમાંથી મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગની ડિગ્રી મેળવી લીધી. આ દરમિયાન જૂહીએ ગવર્મેન્ટ કોલેજમાંથી સાઇકોલોજીમાં બીએ ઓનર્સનું સ્ટડી પૂરું કરી લીધું.

- બંનેએ લગ્ન કરવાનું નક્કી કર્યું. પરિવારવાળાઓ રાજી ન થયા તો જૂહીએ તેમની સાથે સંબંધ તોડી નાખ્યો. 2014માં બંનેએ લગ્ન કરી લીધા. 2016માં બંને બિહારથી દિલ્હી રહેવા માટે આવી ગયા.

