પરિણીતા પહોંચી પોલીસ સ્ટેશન, કહ્યું- મારો પતિ નપુંસક, દિયરે આપ્યો દગો; કંઈક કરો

ભોજપુરઃ પોલીસ સ્ટેશને પહોંચેલી એક પરિણીતાએ પોલીસને કહ્યું કે મારો પતિ નપુંસક છે અને તેનો ફાયદો ઉઠાવીને દિયરે લગ્નની લાલચ આપી મારી સાથે દુષ્કર્મ કર્યું અને હવે હું જ્યારે તેના બાળકની માતા બનવાની છું તો તે લગ્ન કરવાની ના પાડે છે અને બીજી જગ્યાએ લગ્ન કરવા જઈ રહ્યો છે. પીડિતાને બે મહિનાનો ગર્ભ, સાસુ-સસરા સામે પણ નોંધાવ્યો કેસ

- ઘટના ભોજપુર જિલ્લાના તિયર પોલીસ સ્ટેશનના હદની છે. તેને લઈને પરિણીતાએ આરાના મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં સોમવારે કેસ નોંધાવ્યો છે.

- જેમાં મહિલાએ દિયર અને પતિ ઉપરાંત સાસુ તથા સસરા સામે આરોપ મૂક્યા છે. મહિલાએ પતિ સહિત સાસુ તથા સસરા ઉપર પણ હેરાન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.

- મળતી માહિતી મુજબ મહિલાને બે મહિનાનો ગર્ભ છે. તપાસ માટે સિવિલ હોસ્પિટલ, આરામાં સોમવારે પીડિતાનું મેડિકલ ચેકઅપ પણ કરવામાં આવ્યું હતું. વાંચોઃ સૈનિકની પત્નીએ ફોન પર કહ્યું- સાસરીવાળા મારે છે; ઘરવાળા ભાગીને પહોંચ્યા, સામે દીકરીની લાશ બે વર્ષ પહેલા આણા બાદ ગઈ હતી સાસરિયે

- મળતી માહિતી મુજબ, એક યુવતીના લગ્ન 2013માં તિયર નિવાસી મુન્ના સિંહ સાથે થયા હતા. લગ્નના ત્રણ વર્ષ બાદ આણું થયું હતું.

- વર્ષ 2016માં આણું થયા બાદ પરિણીતા સાસરે ગઈ હતી. આ દરમિયાન નાના દિયર દીપકનું દિલ પોતાની જ ભાભી પર આવી ગયું અને તેને લગ્ન કરવાની લાલચ આપીને તેની સાથે સંબંધ બાંધ્યા.

- પરિણીતા ગર્ભવતી થઈ ગઈ. જ્યારે દિયરે લગ્ન કરવાનો ઇન્કાર કરી દીધો તો તેણે પોતાના પિયરમાં બધી વાત કહી દીધી.

- પરિવારે પોલીસ સ્ટેશન જઈને ફરિયાદ કરી. પરિણીતાનો આરોપ છે કે લગ્નની લાલચ આપીને દિયરે યૌન શોષણ કર્યું અને જ્યારે મા બની ગઈ તો લગ્ન કરવાનો ઇન્કાર કરી દીધો. હવે તેનો દિયર દીપક બીજી જગ્યાએ લગ્ન કરી રહ્યો છે. પોલીસ સ્ટેશન જઈ પત્ની બોલી- મારો પતિ નપુંસક છે

- સોમવારે પોલીસની પાસે પહોંચેલી પરિણીતાએ પોતાનો પતિ નપુંસક હોવાનો આરોપ લગાવ્યો.

- મહિલા અનુસાર આણું થયા બાદ જ્યારે તે સાસરિયે ગઈ તો પતિની સાથે એક દિવસ પણ સંપર્કમાં નથી રહી. તેનો પતિ નપુંસક છે, એ વાતની જાણકારી સાસરિયે ગયા બાદ જાણવા મળી.

- ત્યારબાદ તેનો દિયર તેને પ્રેમથી વર્તવા લાગ્યો અને લગ્ન કરવાનો વિશ્વાસ આપીને તેની સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધતો રહ્યો.

- મહિલા અનુસાર તેણે જ્યારે તપાસ કરાવવા માટે અરજી આપી તો તેના પતિએ નકલી રીતે સીમેનની તપાસ કરાવી લીધી અને કહ્યું કે તપાસ થઈ ચૂકી છે અને તે નપુંસક નથી.

- પોલીસ સમગ્ર મામલાની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે.

In Bhojpur one married women blame on his husband said he is spiritless so my brother in law makes physical relation with me and then refuse marriage. Police Investigation about it.