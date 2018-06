પત્ની બેન્કમાં પૈસા ઉપાડવા ગઈ તો પતિએ આપ્યા ત્રિપલ તલાક, વિરોધ કરતા કરી બદતર હાલત

બાંકા. બિહારમાં એક શખ્સે બેંક જવા પર પોતાની પત્નીને ત્રણ તલાક આપી દીધા. મૂળે આ મામલો બાંકા જિલ્લાના કુરમા ગામનો છે. પત્ની પૈસા ઉપાડવા માટે પોતાની બહેનની સાથે બેંક જવા માંગતી હતી. પરંતુ પતિએ કહ્યું કે જો આવું કર્યું તો તે તેની સાથે સંબંધ ખતમ કરી દેશે. પત્ની ન માની અને બેંક પહોંચી ગઈ. પતિ પણ પાછળ-પાછળ ગયો અને બેંકમાં કેશ કાઉન્ટરની પાસે બંને સાથે મારપીટ કરી. તે જ સમયે પત્નીને ત્રણ તલાક આપી દીધા. મારપીટમાં બંનેને ઈજાઓ થઈ. બહેનની હાલત ગંભીર છે. પોલીસે પીડિતાની ફરિયાદના આધારે એફઆઈઆર કરી દીધી છે. પોતાની કમાણીના એક લાખ રૂપિયા ઉપાડવા ગઈ હતી મહિલા

- મૂળે, કુરમા ગામની પાકીજાના લગ્ન ઝારખંડના ગોડ્ડા જિલ્લાના મંજર અંસારી સાથે થયા હતા.

- પાકીજા જીવિકા સ્વયં સહાયત સમૂહ સાથે જોડાયેલી છે.

- બુધવારે તે પોતાની કમાણી 1.10 લાખ રૂપિયા બેંકથી ઉપાડવા માગતી હતી.

- બીજી તરફ, ધોરૈયા પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારી રાજેશ કુમારે કહ્યું કે, અમને ફરિયાદ મળી છે. જો અંસારી દોષી પૂરવાર થયો તો તેની વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ પણ વાંચો: પત્નીએ જ કરાવી ડોક્ટર પતિની હત્યા, પકડાઈ ગઈ તો કહ્યું- સબક શીખવવો જરૂરી હતો

બેન્કમાં પૈસા ઉપાડવા ગઈ તો આપી દીધા તીન તલાક| Husband Give Teen Talaq To Wife In Bank in Patna, In the Diphaya of Bihar s Banka district, her husband refused to go to the bank first. On not accepting, the wife gave three divorce.