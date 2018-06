હોસ્પિટલે આપી દીધું હતું ડેથ સર્ટિફિકેટ, અંતિમસંસ્કાર પહેલાં જીવતો થઇ ગયો મૃતક

પાણીપત: દિલ્હીની શ્રીગંગારામ હોસ્પિટલમાં એડમિટ કૃષ્ણ મિત્તલની મોત થઇ ગઇ હોવાનો મેસેજ શુક્રવારે ફેલાવવામાં આવ્યો. અંતિમસંસ્કારનો સમય સાંજે 4 વાગ્યાનો રાખવામાં આવ્યો. ઘરે સંબંધીઓ આવવા પણ શરૂ થઇ ગયા. સ્મશાન બુક થઇ ગયું. ત્યારે ભત્રીજાએ એક મેસેજ મોકલ્યો કે દિલ્હીથી આવતા વાર થઇ જશે. અંતિમસંસ્કારનો સમય 5.30 વાગ્યાનો કરી દેવામાં આવ્યો. પછી અચાનક એક મેસેજ આવ્યો, જેનાથી દરેક વ્યક્તિ ખુશીથી ઉછળી પડી. મેસેજ હતો- કાકાની હાર્ટબીટ પાછી આવી ગઇ છે, તેમને રવીન્દ્ર હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરવામાં આવ્યા છે. એમ્બ્યુલન્સમાં થવા લાગી મૃતકની બોડીમાં હલચલ - કૃષ્ણ મિત્તલની પત્ની સંતોષે હોસ્પિટલ પર બેદરકારી અને પૈસા લૂંટવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. - પત્નીએ જણાવ્યું કે કૃષ્ણના પેટમાં સંક્રમણ છે. 19 જૂનની રાતે તેમને એડમિટ કરવામાં આવ્યા હતા. શુક્રવારે સવારે ડોક્ટરોએ તેમને મૃત જાહેર કરી દીધા. અમે ડેડબોડી એમ્બ્યુલન્સમાં લઇને પાણીપત આવી રહ્યા હતા.

- ઘરે પરિવારજનો તેમના અંતિમસંસ્કારની તૈયારીઓ કરી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન સોનીપત પાસે તેમના શરીરમાં હલચલ થવી શરૂ થઇ ગઇ. શરીર પર પરસેવો આવવા લાગ્યો. અમે તેમને તાત્કાલિક વેન્ટિલેશન પર મોડલ ટાઉનમાં આવેલી રવીન્દ્ર હોસ્પિટલ લઇને આવ્યા. જ્યાં હાલ તેઓ શ્વાસ લઇ રહ્યા છે અને તેમનો ઇલાજ ચાલી રહ્યો છે. આ પણ વાંચો: હોસ્પિટલમાં ભાઈને જાણ થઇ કે પ્રેગનન્ટ છે બહેન, મોત આપીને રાતોરાત કર્યા અંતિમસંસ્કાર ડેડબોડીનું ડેથ સર્ટિફિકેટ પણ આપી દીધું હતું - ઉદ્યોગપતિ કૃષ્ણ મિત્તલનું હેન્ડલૂમનું કામ છે. તેમના પુત્ર ગૌરવે જણાવ્યું કે, ઇલાજ દરમિયાન તેમની તબિયત સારી ન થઇ. 22 જૂનની રાતે ડોક્ટરોએ તેમને મૃત જાહેર કરી દીધા. - હોસ્પિટલે કાગળિયે કાર્યવાહી માટે શુક્રવારે બપોર 12 વાગ્યા સુધીનો સમય લઇ લીધો. અમને ડેથ સર્ટિફિકેટ પણ આપી દીધું. 12 કલાકમાં આ પ્રક્રિયા પૂરી થઇ. શુક્રવારે બપોરે 2 વાગે અમે હોસ્પિટલથી ઘરે જવા માટે નીકળ્યા. પત્નીએ સડક પર ફેંકી ફાઇલ - પત્ની સંતોષે રડતા-રડતા રસ્તા પર હોસ્પિટલમાંથી મળેલી પતિની ફાઇલ ફેંકી દીધી. દિલ્હીથી નીકળતા જ વેવાઇ ભૂપેશે કૃષ્ણના શરીર પર પરસેવાના ટીપાં બાઝેલાં જોયાં. - ત્યારબાદ તેમણે બાકીના પરિવારજનોને જણાવ્યું. એમ્બ્યુલન્સ ડ્રાઇવરે તેમને એમ્બ્યુલન્સમાં રાખેલા વેન્ટિલેશન પર સૂવડાવ્યા અને તેમને શહેરની મોડલ ટાઉનમાં આવેલી હોસ્પિટલ લઇ ગયા, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેઓ જીવતા હોવાની પુષ્ટિ કરી.

- રવીન્દ્ર હોસ્પિટલના ડૉ. રવીન્દ્રએ જણાવ્યું, અમારી પાસે દર્દીને વેન્ટિલેટર પર લાવવામાં આવ્યા હતા. તે દરમિયાન તેમનું હૃદય ધબકી રહ્યું હતું. હજુ પણ તેઓ જીવતા છે અને તેનાથી વધુ અમને કશી ખબર નથી.

- ગંગારામે હોસ્પિટલની સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ડૉ. રમયાએ કહ્યું, મારી જાણકારીમાં આવો કોઇ મામલો નથી.

