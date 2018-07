મુંબઈઃ ભારે વરસાદથી અનેક વિસ્તારો પાણીમાં, 4 રાજ્યોમાં એલર્ટ

મુંબઈ/હૈદરાબાદઃ મુંબઈના અનેક વિસ્તારોમાં રવિવારે ભારે વરસાદના કારણે વાહનવ્યવહાર ઠપ થઈ ગયો છે. અનેક જગ્યાએ પાટાઓ પર પાણી ભરાતાં ટ્રેન સેવાને પણ અસર પડી રહી છે. તો કેટલાંક વિસ્તારોમાં બસ સેવાઓ પણ થંભી ગઈ છે. હવામાન વિભાગે આગામી ત્રણ દિવસ મહારાષ્ટ્ર, આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા અને ગોવામાં ભારે વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરી છે. મુંબઈમાં સવારથી જ ભારે વરસાદને કારણે તિલક નગર, કુર્લા, સાયન, મુલુંડ, ઘાટકોપર, ચેમ્બુર, કિંગ સર્કલ, રાયગઢ, પાલઘરના રસ્તાઓમાં પાણી ભરાય ગયા છે. તિલક નગરમાં લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે. તો કુર્લામાં પાટાઓ પર પાણી ભરાવવાથી ટ્રેન સેવાને અસર પડી છે. એક અઠવાડિયામાં ત્રણ પુલ બંધ - ન્યૂઝ એજન્સીના જણાવ્યા મુજબ ઘાટકોપર સ્ટેશન સ્થિત એક બ્રિજમાં તીરાડ જોવા મળી છે, જેના કારણે તેને બંધ કરવામાં આવ્યો છે. એક જ અઠવાડિયામાં આ ત્રીજો પુલ છે જેને બંધ કરાયો છે. - કુર્લા, બ્રાંદ્રા, કિંગ સર્કલ, રાયગઢ, પાલઘર, હિંદમાતામાં બસોના રૂટ પણ બદલવામાં આવ્યા છે. આંધ્ર-તેલંગાણાના 14 જિલ્લાઓમાં મૂશળધાર વરસાદની ચેતવણી - હવામાન વિભાગે ગોવા, મહારાષ્ટ્ર, આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણામાં બુધવાર સુધી ભારે વરસાદની ચેતવણી આપી છે. - રેલવે દ્વારા આ ક્ષેત્રોમાં ભારે વરસાદની આશંકાને પગલે અનેક ટ્રેનોને રદ કરી દીધી છે.

- તેલંગાણાના નાલગોંડા, સુર્યાપેટ, ખમ્મમ, ભદ્રાદ્રિ કોઠાગુડેમ, જયશંકર ભૂપલાપલ્લી, વારંગલ ગ્રામીણ અને શહેર, મહબૂબાબાદમાં મૂશળધાર વરસાદની આશંકા જાહેર કરી છે.

- આંધ્રપ્રદેશના શ્રીકાકુલમ, વિજયનગરમ, વિશાખાપટ્ટનમ, પૂર્વી ગોદાવરી, કૃષ્ણા અને ગુંટૂરમાં 24 કલાકમાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે.

