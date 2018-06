ખરાબ હવામાનના કારણે બીજા દિવસે પણ અમરનાથ યાત્રા પર બ્રેક

જમ્મુ: જમ્મુ-કાશ્મીરમાં બીજા દિવસે પણ સતત વરસાદના કારણે ઘણી જગ્યાએ ભુસ્ખલનની ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે. પરિણામે આજે પણ રોકવામાં આવી છે. ખરાબ વાતાવરણના કારણે શ્રદ્ધાળુઓને જમ્મુ કેમ્પ પર જ રોકી દેવામાં આવ્યા છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા પ્રમાણે, ઘણી જગ્યાએ ભુસ્ખલનના કારણે કાલી માતા ટ્રેક ખરાબ થઈ ગયો છે. તેના કારણે હાલટાલ માર્ગથી અમરનાથ યાત્રા રોકવામાં આવી છે. 28 જૂનથી અમરનાથ યાત્રા શરૂ થઈ છે પરંતુ અહીં પહેલાં જ દિવસથી વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે. પવિત્ર ગુફા સુધીનો 100 મીટર ટ્રેક ધોવાઈ ગયો

સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે પવિત્ર ગુફા સુધી પહોંચવા માટેનો તેની આગળનો 100 મીટર ટ્રેક ધોવાઈ ગયો છે. આ સિવાય નાના નાના તળાવો પણ છલકાઈ ગયા છે. અમરનાથ શરૂ થઈ તેના પહેલાં દિવસથી વાતાવરણ ખરાબ હોવાથી અહીં શ્રદ્ધાળુઓને સતત મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. અહીં પહેલાં દિવસે માત્ર 1007 શ્રદ્ધાળુઓ ગુફા મંદિરમાં બાબા બરફાનીના દર્શન કરી શક્યા છે. હજી થોડા દિવસ વાતાવરણ ખરાબ રહેવાની શક્યતા

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે હજુ થોડા દિવસ સુધી વાતાવરણ આવું જ રહેવાની શક્યતા છે. જોકે ખરાબ વાતાવરણ અને આતંકીઓનો ડર હોવા છતા ક્ષદ્ધાળુઓ દર્શન કરવા માટે અડગ છે. 60 દિવસની આ યાત્રા માટે અત્યાર સુધી 2 લાખ શ્રદ્ધાળુઓ તેમનું બુકિંગ કરાવી ચૂક્યા છે. આ યાત્રા 26 ઓગસ્ટે પૂરી થશે.

Heavy rainfall affects Amarnath yatra Jammu Kashmi, Baltal. Because of Bad weather Amarnath yatra stooped on second day. After the continuous rains in Jammu and Kashmir, the incidents of landslide are coming out, after which the Amarnath Yatra has been completely stopped today. Given the bad weather, pilgrims have been stopped at the Jammu camp.