ગુજરાત સહિત 22 રાજ્યોમાં આગામી 24 કલાકમાં પડી શકે છે ભારે વરસાદ

દિલ્હીઃ હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે આગામી 24 કલાકમાં ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ અને ઉત્તરપ્રદેશ સહિત દેશના 22 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. વળી, આગામી થોડા કલાકોમાં ઉત્તરપ્રદેશના 16 જિલ્લાઓમાં ધૂળભરી આંધી અને ઝડપી વરસાદનું પણ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર, ઓડિશા, ઉત્તરપ્રદેશ, હિમાચલ પ્રદેશ, જમ્મુ-કાશ્મીર, પૂર્વ-પશ્ચિમ રાજસ્થાન, છત્તીસગઢ, કર્ણાટક, અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ, મેઘાલય, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ, ત્રિપુરા, પશ્ચિમ બંગાળ, સિક્કિમ, ઝારખંડ, ઉત્તરાખંડ, હરિયાણા, દિલ્હી, પંજાબ, મધ્ય પ્રદેશ, ગુજરાત, આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા અને કેરળમાં આગામી 24 કલાકમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. 48 કલાકમાં ઉત્તર ભારતના 6 રાજ્યોને આવરી લેશે ચોમાસુ

નેઋત્યનું ચોમાસુ રાજસ્થાન પહોંચી ચૂક્યું છે. હવામાન વિભાગનું કહેવું છે કે આગામી 48 કલાકમાં તે આખા રાજ્યને આવરી લેશે. કેટલાક ભાગોમાં છેલ્લા 24 કલાકથી વરસાદ પડી રહ્યો છે. જેસલમેરમાં સૌથી વધુ 43.6 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે. હવામાન વિભાગે કહ્યું કે ચોમાસુ આગળ વધવાની સ્થિતિ અનુકૂળ છે અને આશા છે કે આગામી 48 કલાકમાં તે પશ્ચિમી ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ, પંજાબ, હરિયાણા અને દિલ્હી પહોંચી જશે.

IMD has given alert that monsoon will cover 22 states within 24 hours and it may be heavy rain in these states.