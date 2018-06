પતિ અને સાસુએ કોનસ્ટેબલ વહુની વર્દીને લગાવી રિબન, સાસુની આંખમાં આવ્યા ખુશીના આંસુ

જશપુર: મંગળવારે 26 જૂનના રોજ એસપી ઓફિસમાં ત્રણ કોનસ્ટેબલની વર્દી પર રિબન લગાડીને તેમને હેડ કોનસ્ટેબલ બનાવવામાં આવ્યા છે. આ દરમિયાન સંબંધોની સંવેદનશીલતા ત્યારે જોવા મળી જ્યારે એક મહિલા કોનસ્ટેબલની વર્દી પર રિબન લગાડવા માટે એસપી પ્રશાંત સિંહ ઠાકુરે તેના સાસુ અને પતિને બોલાવ્યા હતા. વર્દીમાં રિબન લગાડતાં જ સાસુની આંખમાં આવી ગયા ખુશીના આંસુ

- એસપી ઓફિસમાં એસપી પ્રશાંત સિંહ ઠાકુરે ત્રણ કોનસ્ટેબલ કૈલાશ ઠાકુર, મુળચંદ પટેલ અને હેમલતાને બોલાવીને પ્રમોશન આપ્યું હતું.

- જ્યારે હેમલતાની વર્દી પર રિબન લગાડવાનો વારો આવ્યો ત્યારે એસપીને ખબર પડી કે તેના સાસુ અને પતિ પણ ત્યાં હાજર છે. ત્યારપછી એસપીએ હેમલતાના સાસુ અને પતિને અંદર બોલાવ્યા હતા.

- હેમલતાના પતિ અને સાસુએ તેની વર્દીમાં રિબન લગાવીને ઔપચારિકતા પૂરી કરી હતી. વર્દીમાં રિબન લગાડતાં જ સાસુની આંખમાં ખુશીના આંસુ આવી ગયા હતા અને તેમણે તેમની વહનુને ગળે લગાવી દીધી હતી.

- સાસુએ એસપીને કહ્યું કે, સાહેબ આ મારી વહુ નહીં પરંતુ દીકરી છે. તેણે મારુ માન-સન્માન વધાર્યું છે. હેમલતાએ પણ તેની સાસુને મા સમાન પ્રેમ આપનાર સાસુ ગણાવી હતી. આ પણ વાંચો: દહેજ માટે પિતા પર હાથ ઉઠતો જોઇ ગુસ્સે થઇ ગઇ દુલ્હન, બોલી- હવે લગ્ન નહીં કરું

Head constable created for three constables in Raipur, Chhatisgarh. Husband and mother-in-law Ribbon imposed in the uniform of the constable daughter-in-law