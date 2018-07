ચૂંટણીપ્રચાર ખર્ચ મામલે કેરળ પછી ગુજરાતના ધારાસભ્યો બીજા નંબરે

નવી દિલ્હીઃ ચૂંટણીપ્રચાર પર ખર્ચના મામલે કેરળ દેશમાં સૌથી આગળ છે. અહીં ઉમેદવારોએ નિયત રકમથી સરેરાશ 70%થી વધુ ખર્ચ કર્યો છે. લગભગ 59% ખર્ચની સાથે ગુજરાત બીજા નંબર પર છે. વિજયી ઉમેદવારોના વોટ શેરના મામલામાં અરુણાચલ પ્રદેશ સૌથી આગળ છે. અહીં જીતેલા ઉમેદવારોને 53% વોટ મળ્યા છે. એસોસિએશન ફોર ડેમોક્રેટિક રિફોર્મ્સ (એડીઆર)ના નવા રિપોર્ટમાં આ આંકડા જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. સરકારની ભલામણો મુજબ ઇલેક્શન કમિશને 2014માં ઉમેદવારોનો ચૂંટણી ખર્ચ ફરી નક્કી કર્યો હતો. જેમાં નાના અને મોટા રાજ્યો મુજબ દરેક ઉમેદવારના પ્રચાર પર ખર્ચની ચાર કેટેગરી એટલે કે 8 લાખ રૂપિયા, 16 લાખ રૂપિયા, 20 લાખ રૂપિયા અને 28 લાખ રૂપિયા બનાવવામાં આવી હતી. 28 લાખ રૂપિયાની લિમિટવાળા રાજ્ય, ઉમેદવારોના ચૂંટણી ખર્ચમાં જમ્મુ-કાશ્મીર સૌથી પાછળ સ્થાન રાજ્ય સરેરાશ ખર્ચ લાખ રૂપિયા ખર્ચ% 1 કેરળ 19.64 70.14% 2 ગુજરાત 16.45 58.75% 3 ઉત્તરાખંડ 16.19 57.82% 4 પંજાબ 15.35 54.82% 5 હિમાચલ 15.26 54.50% 6 મહારાષ્ટ્ર 15.18 54.14% 7 આસામ 14.77 52.81% 8 બિહાર 14.19 50.68% 9 પં. બંગાળ 13.40 47.86% 10 તામિલનાડુ 13.36 47.71% 11 દિલ્હી 13.01 46.46% 12 ઉત્તરપ્રદેશ 12.95 46.25% 13 આંધ્રપ્રદેશ 12.84 45.86% 14 તેલંગાણા 12.63 45.11% 15 ઝારખંડ 12.22 43.64% 16 ઓડિશા 12.07 43.11% 17 હરિયાણા 12.00 42.86% 18 જમ્મુ-કાશ્મીર 11.63 41.54% મીડિયા દ્વારા પ્રચાર પર સૌથી ઓછો ખર્ચ

2013થી 2018 દરમિયાન જે રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણી યોજાઈ ત્યાં જોવા મળ્યું કે ઉમેદવારોએ સૌથી વધુ ખર્ચ ચૂંટણી પ્રચારમાં ઉપયોગમાં લેવાતા વાહનો પર કર્યો છે. તેઓએ પ્રિન્ટ અને ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા દ્વારા પ્રચાર પર માત્ર 5% ખર્ચ કર્યો. કઇ ચીજો પર કેટલો ખર્ચ વાહન 26% , સમારોહ 25% સ્ટાર પ્રચારકોની સાથે પ્રચાર 10% પ્રચાર સામગ્રી 17% કાર્યકર્તાઓ પર 10% મીડિયાથી પ્રચાર પર 5% અન્ય ખર્ચ 7% વોટ શેરમાં ઝારખંડ સૌથી પાછળ

વિજયી ઉમેદવારોને મળનારા વોટના મામલે અરૂણાચલ પ્રદેશ સૌથી આગળ છે. અહીં જીતનારા ઉમેદવારોને 53.1% વોટ મળ્યા. આ મામલે ઝારખંડ સૌથી પાછળ (31.2%) સૌથી પાછળ છે. અરુણાચલ બાદ વધુ ચાર રાજ્ય- ગુજરાત, ત્રિપુરા, સિક્કિમ અને હિમાચલ પ્રદેશ છે જ્યાં વિજયી ઉમેદવારોને 50%થી વધુ વોટ મળ્યા છે. રિપોર્ટ મુજબ, સરકાર રચનારી પાર્ટી કે ગઠબંધન પાર્ટીઓ 55%થી વધુ વોટ નથી મેળવી શક્યા. બે રાજ્યોના ડેટા નહીં

એડીઆરએ 4120માંથી 4087 ધારાસભ્યોના ચૂંટણી ખર્ચ અને વોટ શેરનું વિશ્લેષણ કર્યું છે. રિપોર્ટ તૈયાર કરવા દરમિયાન મેઘાલય અને કર્ણાટકની વિધાનસભા ચૂંટણીના ડેટા નથી મળ્યા.

