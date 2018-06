મદદ માંગતી રહી કૂવામાં પડેલી યુવતી, તમાશો જોતા રહ્યા લોકો, કોન્સ્ટેબલે બચાવ્યો જીવ

વારાણસી: રવિવારે શહેરમાં માનવતાને શરમમાં મૂકે તેવી ઘટના જોવા મળી. ઊંડા કૂવામાં પડી ગયેલી યુવતી ચીસો પાડીને મદદ માંગી રહી હતી, પરંતુ આસપાસ ઊભેલા લોકો ફક્ત તમાશો જોઇ રહ્યા હતા. આવા મુશ્કેલ સમયમાં યુપી પોલીસના એક જવાને બહાદુરી બતાવીને યુવતીને કૂવામાંથી બહાર કાઢી અને હોસ્પિટલ પહોંચાડી. શું હતો આખો મામલો? - વારાણસીના રોહનિયા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં બપોરે એક યુવતી સૂક્કા અને ઊંડા કૂવામાં પડી ગઇ. પડ્યા પછી તરત જ તેણે મદદ માટે બૂમો પાડી, પરંતુ કોઇ તેને બચાવવા માટે આવ્યું નહીં. થોડીવાર પછી યુવતી થાકીને બેભાન થઇ ગઇ, પરંતુ કોઇ મદદ માટે આગળ ન આવ્યું. - કૂવા પાસે ભીડ જમા થતી રહી, પણ લોકોને આ અંગે કોઇ એક્શન લેવાનો વિચાર ન આવ્યો.

- સૂચના મળતાં ઘટનાસ્થળે પહોંચેલા યુપી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સૌરભસિંહે તરત એક દોરડાની વ્યવસ્થા કરી. એક છેડો ઝાડ સાથે અને બીજો પોતાની કમર પર બાંધીને તેઓ કૂવામાં ઉતર્યા અને થોડીક મુશ્કેલી સાથે યુવતીને તેમાંથી બહાર કાઢી.

- યુવતીને બેભાન હાલતમાં જ સ્થાનિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી, જ્યાં તેની સ્થિતિ હવે નોર્મલ છે.

- સ્થળ પર પહોંચેલા પરિવારજનોએ કોન્સ્ટેબલનો આભાર માન્યો. આ પણ વાંચો: ચાલુ ટ્રેનમાંથી પડી ગયેલી બાળકીનો સુરક્ષાકર્મીએ બચાવ્યો જીવ, ઘટના CCTVમાં કેદ સંબંધિત તસવીર જોવા આગળની સ્લાઇડ ક્લિક કરો

Click here to read that Girl fell into deep well nobody helped by police constable saved her life at Varanasi.