તળાવને કિનારે 25 ફૂટ નીચે પથ્થરો પર જઇને પડી, એક ઘસરકો સુદ્ધાં નહીં

ભોપાલ (મધ્યપ્રદેશ): અહીંયા લેક-વ્યૂમાં એક યુવતી મોટા તળાવમાં લગભગ 25 ફૂટની ઊંચાઈએથી પથ્થર પર જઇને પડી. ઘણીવાર સુધી નીચે પડ્યા રહ્યા પછી તેને પોલીસે લોકોની મદદથી બહાર કાઢીને હોસ્પિટલ પહોંચાડી. આટલી ઊંચાઈએ પડ્યા પછી પણ તેને એક ઘસરકો સુદ્ધાં ન આવ્યો. ભાન આવ્યા પછી પિતા દીકરીને સાથે લઇ ગયા. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે તે પિતાથી નારાજ થઇને ત્યાં પહોંચી હતી. સેલ્ફી લેતા સમયે પડી ગઈ યુવતી - શ્યામલા હિલ્સ પોલીસે રવિવારે સાંજે પાંચ વાગે એક યુવતીના મોટા તળાવમાં પડ્યા હોવાની સૂચના મળી. પોલીસને યુવતી સીએમ હાઉસથી નીકળતા ઝરણાની સામે મોટા તળાવમાં 25 ફૂટ ઊંડે બેભાન હાલતમાં પડેલી મળી. પોલીસે લોકોની મદદથી તેને બહાર કાઢીને હોસ્પિટલ પહોંચાડી. - ઘટનાસ્થળથી પોલીસને ન તો કોઇ મોબાઈલ ફોન મળ્યો અને ન તો કોઇ સુસાઇડ નોટ મળી છે. તેના શરીર પર ક્યાંય પણ ઇજાના નિશાન પણ ન હતા. હમીદિયા હોસ્પિટલમાં ઇંજેક્શન લાગ્યા પછી યુવતીને ભાન આવ્યું. અત્યાર સુધી તેના પિતા પણ ત્યાં પહોંચી ચૂક્યા હતા.

- પૂછપરછમાં તેણે જણાવ્યું કે તે રોશનપુરામાં રહે છે. પિતા સાથે ઝઘડા પછી તે નારાજ થઇને ત્યાં આવી ગઈ હતી. જોકે, તેણે પોલીસને એ નથી જણાવ્યું કે તે નીચે કેવી રીતે પડી.

- લોકોનું કહેવું છે કે યુવતી સેલ્ફી લેતી વખતે નીચે પડી ગઇ. સીએસપી મલકીત સિંહના કહેવા પ્રમાણે, યુવતીને તેના પિતાને સોંપી દેવામાં આવી છે.

