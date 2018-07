પંજાબ: જન્મના માત્ર 6 કલાકમાં ફેંકી દેવામાં આવી માસૂમ બાળકી, લોકોએ બચાવ્યો જીવ

જલંધર (પંજાબ): અહીંયા એક ખાલી પ્લોટમાં ગુરૂવારે 6 કલાક પહેલા જન્મેલી નવજાત બાળકી મળી આવી છે. પ્લોટની ચાર દીવાલો પર ચડીને જોયું તો ઝાડીઓ અને ગંદકીમાં નિર્વસ્ત્ર હાલતમાં બાળકી પડેલી હતી. તેના પર કીડા-મંકોડા ફરી વળ્યા હતા. સરપંચે પ્લોટમાં લાગેલું તાળું તોડ્યું અને દાયણને બોલાવીને કીડા-મંકોડા સાફ કરીને બાળકીને સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરી. દાયણે જણાવ્યું કે બાળકી માત્ર 6 કલાકની છે. ઇલાજ પછી તેમને ચાઇલ્ડ વેલફેર કમિટી (સીડબલ્યુસી)ની દેખરેખમાં કોઇ ચાઇલ્ડ હોમમાં મોકલી દેવામાં આવશે. પપ્પા-મમ્મીના નામે લાડલીની ચિઠ્ઠી મારા વહાલા પપ્પા અને મમ્મી, 9 મહિના માની કોખમાં પોતાના લોહીથી મને ઉછેરી. કાલ સુધી તો પપ્પા તમે પણ ખુશ હતા, પછી ન જાણે કેમ મને મરવા માટે ફેંકી દીધી. જુઓ પપ્પા, હું જીવતી છું. મને કેટલાક ફરિશ્તાઓએ બચાવી લીધી. આ માની જ પ્રાર્થના હશે, જે તેણે ભગવાનને કરી હશે. કોઇપણ મા-બાપ પોતાની દીકરીને એમ જ તો વિદાય નથી કરી દેતા. હે દુનિયાના લોકો, દીકરીને ના મારો. તમારી દીકરી, લાડલી. આ પણ વાંચો: માએ કારમાંથી ફેંકી બાળકી, કલેક્ટરે નામ આપ્યું 'સુનૈના', માતાને અપનાવી લેવા કરી અપીલ બાળકીને લઇ શકો છો દત્તક - જો કોઇ બાળકીને દત્તક લેવા માંગે તો તેઓએ એક અરજી કરવાની રહેશે. વેરિફિકેશન પછી જો આવેદક યોગ્ય જણાય તો બાળકીને દત્તક લઇ શકે છે. આવેદક સેન્ટ્રલ અડોપ્શન રિસોર્સ ઓથોરિટી પાસે ઓનલાઇન પણ અરજી કરી શકે છે. વેરિફિકેશન પછી બાળકોને દત્તક લેવા સંબંધી પ્રોસેસ પૂરી કરવામાં આવે છે.

