દિલ્હી: બુરાડીમાં ગેંગવોર, ખુલ્લેઆમ થયેલા ગોળીબારમાં 3ના મોત

નવી દિલ્હી: સોમવારે સવારે સ્કોર્પિયા ગાડીમાં સવાર કેટલાક લોકોએ ખુલ્લેઆમ બુરાડીમાં ગોળીઓ ચલાવી. આ ગોળીબારમાં 3 જણના મોત થયા છે જ્યારે 5 જણા ઘાયલ થયા છે. જ્યારે એક મહિલા સહિત 3 લોકો ઘાયલ થઇ ગયા. મળતી માહિતી પ્રમાણે, ગોગી ગેંગ અને ટિલ્લુ ગેંગ વચ્ચેની આ એક ગેંગવોર હતી જેમાં ટિલ્લુ ગેંગનો રાજુ નામનો વ્યક્તિ માર્યો ગયો. જિમમાંથી આવી રહેલા 2 યુવાનો પર સાધ્યું નિ - પોલીસ સૂત્રોએ જણાવ્યું કે સ્કોર્પિયોમાં સવાર બદમાશોએ જિમમાંથી બહાર નીકળેલા બે યુવાનોને તેમના નિશાન બનાવ્યા હતા. તેમના પર ફાયરિંગ કર્યું. ગોળીઓ પાસેથી પસાર થયેલી એક મહિલા અને અન્ય એક વ્યક્તિને પણ વાગી. તમામ લોકોને મેક્સ હોસ્પિટલ લઇ જવામાં આવ્યા. - ઘાયલ રાજુનું મોત થઈ ગયું. બે લોકો બીજા મૃત્યુ પામ્યા જ્યારે 5 અન્ય લોકો ઘાયલ છે. આ મામલે તપાસ ચાલુ છે.

- સ્થાનિક લોકોએ કેટલાક મીડિયાકર્મીઓને જણાવ્યું કે હુમલાખોરો સ્કોર્પિયોમાં આવ્યા હતા, તેમણે રસ્તે ચાલતા કેટલાક લોકો પર ગોળીઓ ચલાવી અને ભાગી ગયા.

- સ્થળ પર એવી ચર્ચા પણ હતી કે સ્કોર્પિયો સવાર બદમાશોએ કોઇનું અપહરણ કર્યું છે, પરંતુ એક પોલીસ અધિકારીએ અપહરણની વાતનો ઇન્કાર કર્યો છે.

Click here to read that Gangwar in Burari of Delhi between Gogi Gang and tillu gang.