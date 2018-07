દાતી પર કાયદાની પનોતી, મહિલા આયોગ રિપોર્ટના 4 ખુલાસા વધારશે મુશ્કેલી

જયપુર: પોતાની શિષ્યા સાથે દુષ્કર્મના આરોપી દાતી મહારાજનો કેસ સોંપવાની અરજી દિલ્હી હાઈકોર્ટે ટ્રાન્સફર કરીને ક્રિમિનલ બેન્ચ પાસે મોકલી દીધી છે. આ વિશે 11 જુલાઈએ સુનાવણી થવાની છે. દાતી વિશે રાજસ્થાનમાં પણ ત્રણ લેવલની તપાસ ચાલી રહી છે. રાજ્ય મહિલા આયોગની ટીમને દાતી વિરુદ્ધની તપાસમાં આશ્રમમાંથી ઘણી શંકાસ્પદ ચીજવસ્તુઓ મળી આવી છે. આયોગ દ્વારા રિપોર્ટમાં જે સવાલો ઊભા કરવામાં આવ્યા છે તેનો દાતી માટે જવાબ આપવો મુશ્કેલ છે. આયોગની અધ્યક્ષ સુમન શર્માએ દાતી આશ્રમમાંથી મળેલી અનિયમીતતા પછી પાલી કલેક્ટરને લેટર લખીને નિરીક્ષણ રિપોર્ટના આધાર પર વધુ અપડેટ રિપોર્ટ આપવાનો આદેશ આપ્યો છે. ભાસ્કર.કોમે જ્યારે પાલી કલેક્ટર સુધીર શર્મા સાથે આ વિશે વાત કરી ત્યારે તેમણે જણાવ્યું કે, શિક્ષા વિભાગ, બાળ કલ્યાણ સમિતિ અને સંબંધિત વિભાગોને કહેવામાં આવ્યું છે કે, તેઓ દાતી આશ્રમ જઈને ફરી તપાસ કરે. આ તપાસ અંતિમ તબક્કામાં છે. અમે ટૂંક સમયમાં જ મહિલા આયોગને અમારો બીજો રિપોર્ટ મોકલીશું. મહિલા આયોગે શિક્ષા મંત્રી વાસુદેવ દેવનાની અને ઉચ્ચ શિક્ષા મંત્રી કિરણ માહેશ્વરીને પત્ર લખીને દાતી આશ્રમ જઈને તપાસ કરવાનું કહ્યું છે. મહિલા આયોગને દાતી આશ્રમમાં જે અનિયમિતતા જોવા મળી છે તેમાં આ ચાર ખુલાસા કરવામાં આવ્યા છે...

1. દાતીના પાલીમાં આવેલા આલાવાસ ગામમાં આવેલા આશ્વાસન બાલ ગ્રામ સંસ્થામાં 18 જૂને રાજ્યની મહિલા આયોગની ટીમે નિરીક્ષણ કર્યું હતું. આયોગ દ્વારા જે રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે તેમાં ખામીઓને પોઈન્ટ પ્રમાણે જણાવવામાં આવી છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, છોકરીઓને આશ્રમની હોસ્ટેલથી લઈ જનારવાળા અનેપરત મુકી જનાર લોકોના નામ-એડ્રેસ ખોટા બતાવે છે. નિરીક્ષણમાં જાણવા મળ્યું છે કે, આશ્રમમાં સ્કૂલ અને કોલેજનું સંચાલન યોગ્ય જોવા મળ્યું નથી. 2. નિરીક્ષણ રિપોર્ટમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે, ઘણી છોકરીઓના તો એડમિશન ફોર્મમાં જ વાલીના નામ-એડ્રેસ ખોટાં લખવામાં આવ્યા છે. આ સંજોગોમાં ખબર નથી પડતી કે છોકરીઓને ક્યાંથી અને ક્યારે લાવવામાં આવી છે. 3. આશ્રમમાં જે દિવસે નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું ત્યારે તેમાં 80 અનાથ છોકરીઓ મળી આવી હતી. તેમાંથી મોટા ભાગની છોકરીઓ ઉદેપુરના કોટડાથી લાવવામાં આવી હતી. આયોગની અધ્યક્ષ સુમન શર્માના જણાવ્યા પ્રમાણે, નવાઈની વાત એ છે કે, આશ્રમમાં આ 80 છોકરીઓનો કોઈ રેકોર્ડ મળ્યો નથી. 4. આશ્રમ પરિસરમાં પ્રાથમિક, માધ્યામિક અને ઉચ્ચ માધ્યામિક સ્કૂલ અને એક કોલેજનું સંચાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે. ટીમને વિદ્યાર્થીનીઓની સંખ્યા 154 જણાવવામાં આવી હતી, જ્યારે ગણતરી કરવામાં આવી ત્યારે વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 253 થઈ હતી. આ વિદ્યાર્થીઓના નામ એડ્રેસ અધુરા મળ્યા છે. આશ્રમમાં શિક્ષણ અને ઉચ્ચ શિક્ષણ વિભાગ તરફથી નક્કી કરવામાં આવેલા નિયમોનું પાલન કરવામાં આવતું નથી. સરકાર તપથી સ્કૂલ અને કોલેજ માટે જે રજિસ્ટર નક્કી કરવામાં આવ્યા છે તે પણ જ્યારે આયોગની ટીમે માગ્યા ત્યારે આશ્રમના મેનેજમેન્ટ પાસેથી મળ્યા નથી.

Four Disclosures Are Going To Raise Dati S Problems This Week . This will be heard on 11th July. Against the Dati, Rajasthan is also under investigation at three levels. State Women Commission has got huge disturbances in the investigation against the Dati