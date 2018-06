નાગાલેન્ડ: ઉગ્રવાદી હુમલામાં 4 જવાન શહીદ, 6 ઘાયલ

કોહિમા: નાગાલેન્ડના મોન જિલ્લામાં શંકાસ્પદ નગા ઉગ્રવાદીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલામાં આસામ રાઈફલના ચાર જવાન શહીદ થયા છે જ્યારે છ લોકો ઘાયલ થયા છે. આસામ રાઈફલ્સના જવાન પાણી લેવા નદી તરફ જઈ રહ્યા હતા ત્યારે ઉગ્રવાદીઓ દ્વારા તેમના તરફ ગોળીબાર અને ગ્રેનેડથી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટના મોન જિલ્લાના અબોઈ નગરની છે. જે જિલ્લા મુખ્યાલયથી અંદાજે 30 કિમી દૂર છે. ન્યૂઝ એજન્સીના જણાવ્યા પ્રમાણે આ હુમલો નેશનલ સોશિયાલિસ્ટ કાઉન્સીલ ઓફ નાગાલેન્ડના વિદ્રોહીઓ દ્વારા કરવામાં આવી છે. આસામ રાઈફલ્સના અધિકારીએ જણાવ્યું કે, આ હુમલામાં ફતેહ સિંહ નેગી અને કોન્સ્ટેબલ એચ કોનયાક સહિત ચાર જવાન શહિદ થયા છે. જ્યારે અન્ય છ જવાન ઘાયલ થયા છે. ઘાયલ જવાનોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. ડોક્ટર્સે તેમની સ્થિતિ ગંભીર ગણાવી છે. શહીદ થયેલા 48 વર્ષના ફતેહ સિંહ મુળ ઉત્તરાખંડના રુદ્રપ્રયાગના અગસ્ત્યમુનિ બ્લોકના હતા. જોકે ઉગ્રવાદીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલા પછી સુરક્ષાબળોએ પણ જડબાતોડ જવાબ આપ્યો હતો. પરંતુ અત્યાર સુધીમાં એક પણ ઉગ્રવાદીને ઠાર કરાયો હોવાની માહિતી મળી નથી. નગા ઉગ્રવાદીઓએ સુરક્ષાબળ પર આ હુમલો ત્યારે કર્યો છે જ્યારે સરકાર તેમના ઘણાં મુદ્દાઓના ઉકેલ વિશે છેલ્લા તબક્કાની ચર્ચા કરી રહી છે. જોકે આ એવો પહેલો હુમલો નથી જેમાં જવાનોના જીવ ગયા હોય. ઉગ્રવાદીઓના હુમલામાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં આઠ આસામ રાઈફલ્સ જવાનો શહીદ થયા છે. જ્યારે એકડઝન જેટલા જવાનો ઘાયલ થયા છે. આગળની સ્લાઈડમાં જુઓ અન્ય તસવીરો

Four Assam Rifles jawans lost their lives 6 injured by NSCN-K terrorists attack. Nagaland:Gunfight took place between Assam Rifles personnel & suspected National Socialist Council of Nagaland (NSCN-K) terrorists after Assam Rifles personnel were ambushed when they were on their way to collect water from a Aboi & Mohung in Mon district