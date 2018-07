તેલંગાણા: વારંગલમાં ફટાકડાના ગોડાઉનમાં બ્લાસ્ટ પછી આગ, 11નાં મોત

હૈદરાબાદ: વારંગલ જિલ્લાના કોટિ લિંગલા મંદિર પાસે બુધવારે ફટાકડાના ગોડાઉનમાં જબરદસ્ત ધમાકા સાથે આગ લાગી ગઇ. અકસ્માત સવારે લગભગ 11.30 વાગે થયો. તેમાં 11 લોકોનાં મોત થઇ ગયા. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે, ધમાકો એટલે ભયાનક હતો કે તેનાથી ફેક્ટરીની છત સંપૂર્ણપણે ધ્વસ્ત થઇ ગઇ. આસપાસના ઘરોની દીવાલોમાં પણ તિરાડો પડી ગઇ. પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે, અકસ્માતનો સમય ફેક્ટરીમાં 25 લોકો હાજર હતા. 3 લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ જણાવવામાં આવી રહ્યા છે. આગમાં હજુ બીજા પણ લોકો ફસાયેલા છે. પાંચ અન્ય જણા ઘાયલ, 4 ફાયર ટેન્ડર્સ લાગ્યા કામે - આ ઘટના વારંગલના કોટિ લિંગલામાં આવેલા ભદ્રકાળી ફટાકડાના યુનિટમાં ઘટી. આ અકસ્માતને કારણે પાંચ અન્ય જણા ઘાયલ થયા છે. ડેપ્યુટી ચીફ મિનિસ્ટર કાદિમ શ્રીહરિએ રિપોર્ટસને જણાવ્યું કે આગની જ્વાળાઓને શમાવવા માટે 4 ફાયર ટેન્ડર્સ બોલાવવામાં આવ્યા છે. આગ પછી થયેલા ધમાકાથી ફેક્ટરીનું બિલ્ડીંગ ધસી પડ્યું છે. - માર્યા ગયેલા કર્મચારીઓના શબ યુનિટથી સેંકડોં ફૂટ દૂર પડેલાં મળ્યાં. બ્લાસ્ટના લીધે આસપાસના રહેણાંક વિસ્તારમાં રહેતા લોકોમાં ડર ફેલાઇ ગયો અને તેઓ સલામતી માટે ભાગ્યા. ડિસ્ટ્રિક્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશનના સિનિયર અધિકારીઓ સ્થળ પર પહોંચ્યા અને રેસ્ક્યુ ઓપરેશન શરૂ કર્યું છે.

- વારંગલ રૂરલ ડિસ્ટ્રિક્ટ કલેક્ટર એમ. હરિથાએ કહ્યું કે તે વિસ્તારના લોકોએ જણાવ્યું કે 25થી 30 કર્મચારીઓ આ યુનિટમાં કામ કરતા હતા અને બ્લાસ્ટ થયો ત્યારે 15થી 20 જણા ગોડાઉનમાં હાજર હતા. કર્મચારીઓમાં મોટાભાગની મહિલાઓ હોવાનું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે. બ્લાસ્ટ અને આગ લાગવાનું કારણ હજુ જાણી શકાયું નથી. સીએમએ વ્યક્ત કર્યું દુઃખ રેસ્ક્યુ ઓપરેશનનું સુપરવિઝન કરી રહેલા હરિથાએ જણાવ્યું કે રેવેન્યુ ડિપાર્ટમેન્ટના અધિકારીઓ આ મામલે તપાસ કરશે. તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી કે. ચંદ્રશેખર રાઓએ ઘટનામાં મૃત્યુ પામેલા લોકો માટે શોક વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે મૃતકોના પરિવારજનોને 5 લાખ રૂપિયાનું વળતર આપવાની જાહેરાત કરી છે. મુખ્યમંત્રીએ એમ પણ કહ્યું કે ઘાયલોની સારવાર માટેનો તમામ ખર્ચો સરકાર આપશે.

