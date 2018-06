દીકરીના BF સાથે બદલો લેવા તેની બહેનને કરી હેરાન, વેરની આગ વધી ને સળગ્યાં 6 ઘર

મોતીહારી (બિહાર): બિહારના જયસિંહપુર ગામમાં ગયા રવિવારે છેડતીના બદલે છેડતી કરવામાં આવી. તેનાથી એક ગામના બે પક્ષોમાં વિવાદ વધતો ચાલ્યો. અંદરને અંદર બદલાની આગ સળગતી જ રહી. આ આગ એટલી વધી ગઈ કે ગુરૂવારની સવારે એક પક્ષના ચાર હજારથી વધુની સંખ્યામાં લોકો ભેગા થઈ ગયા. ત્યારબાદ પહેલા જમીન પર કબ્જો કર્યો. પછી બીજા પક્ષના એક ઘરની ચાર દીવાલો તોડી નાખી. સૂચના મળતા પોલીસ પણ સ્થળ પર પહોંચી. મામલો શાંત કરાવવાનું કામ પોલીસ કરી જ રહી હતી કે ત્રીજા પક્ષના લોકોએ એક પક્ષના લોકો સાથે મળીને ઘરોમાં આગ લગાવવી શરૂ કરી દીધી. ટીઆઇ પર કર્યો પેટ્રોલથી હુમલો - ઉપદ્રવીઓની તુલનામાં પોલીસની સંખ્યા ઓછી હતી. પોલીસે વિરોધ કર્યો તો ઉપદ્રવીઓએ પોલીસ સામે પણ બાથ ભીડી. તેમણે તુરકૌલિયા પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારી અખિલેશ મિશ્રા પર પણ પેટ્રોલ ફેંકી દીધું. ત્યારબાદ જોતજોતામાં એક પછી એક કરીને 6 ઘરોમાં આગ લગાવી દીધી. તેમાં લગભગ છ લાખ રૂપિયાની સંપત્તિ સળગી જવાનો અંદાજ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ રીતે ચગ્યો આખો મામલો - લોકોએ જણાવ્યું કે શૌચ કરવા ગયેલી એક યુવતી સાથે ગામના જ એક યુવકે છેડતી કરી. આ વાત પર યુવતીના પરિવારજનો આક્રોશમાં આવી ગયા. તેઓ વારંવાર યુવકને મારી નાખવાની ધમકી આપવા લાગ્યા. ત્યારબાદ ગુરૂવારે લગભગ ચાર હજારની સંખ્યામાં લોકો ભેગા થઇ ગયા અને પછી હોબાળો શરૂ કરી દીધો. - ગામમાં અનેક પ્રકારની ચર્ચાઓ છે. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે ગામના યુવકનું એક યુવતી સાથે અફેર ચાલી રહ્યું હતું. આ દરમિયાન યુવતીના પિતાએ તેને તે યુવક સાથે આપત્તિજનક હાલતમાં જોઇ લીધી. તેનાથી નારાજ થઇને પિતાએ યુવકની બહેન સાથે ખોટું કામ કરી દીધું. આ વાતને લઇને વિવાદ હતો. આ પણ વાંચો: છોકરીએ લગ્નનો કર્યો ઇન્કાર, છોકરાએ પેટ્રોલ નાંખીને સળગાવી દીધી જમીન વિવાદને લઇને મામલામાં આવી ગયો ત્રીજો પક્ષ - પીડિત પરિવારના લોકોએ જણાવ્યું કે તેમના પૂર્વજોના સમયથી તેઓ સડકના કિનારે ઝૂંપડી બનાવીને રહે છે. તેમના ઘરોની પાછળ ગામના એક સમુદાયના કેટલાક લોકોની જમીન છે. - જેવો એક પક્ષના લોકોએ તેમના ઘરો પર હુમલો કર્યો કે ત્યારે જ ત્રીજા પક્ષના લોકો પણ તેમની સાથે ભેગા થઇ ગયા. ત્યારબાદ છ ઘરોને આગમાં ફૂંકી માર્યા. હુમલાના સમયે ગામમાં ચારેબાજુ ચીસાચીસ મચી ગઈ હતી. છાવણીમાં બદલાયું છે ગામ - પરિસ્થિતિ બેકાબૂ થતી જોઇને તુરકૌલિયા પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસે સિનિયર અધિકારીઓને જાણ કરી. ત્યારબાદ આસપાસના તમામ પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસ ઘટનાસ્થળ પર બોલાવી લેવામાં આવી. રાઇટ કંટ્રોલ વાહનની સાથે પોલીસ લાઇનથી 100ની સંખ્યામાં મહિલા અને પુરુષ જવાનોને બોલાવવામાં આવ્યો. - ધીરે-ધીરે ગામ પોલીસની છાવણીમાં ફેરવાઇ ગયું. ગામમાં પરિસ્થિતિ હાલ તણાવપૂર્ણ છે. પોલીસના ઘણા અધિકારીઓ ગામમાં કેમ્પ કરી રહ્યા છે.

- મામલામાં તુરકૌલિયાના ટીઆઇ અખિલેશ મિશ્રા જણાવે છે કે- ફરિયાદ મળવા પર એફઆઇઆર નોંધવામાં આવશે. ઉપદ્રવીઓએ પોલીસ પર પણ હુમલો કર્યો હતો. આ મામલામાં પણ એફઆઇઆર નોંધવામાં આવશે.

Click here to read that Fight of vengeance between 2 groups in village due to which 6 houses set on fire at Bihar.