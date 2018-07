બાળક ન થવા માટે સાસરિયાઓ કરતા'તા હેરાન, દિયર કરતો મારપીટ, આખરે ટૂંકાવ્યું જીવન

પાણીપત: મહિલા લેબ ટેક્નીશિયન સોમવારે સવારે તેના રૂમમાં ફાંસી પર લટકેલી હાલતમાં મળી. બંને હાથ કપડાથી બંધાયેલા હતા. રૂમની કડી અંદરથી બંધ હતી. પોલીસે દરવાજો તોડીને શબ ઉતાર્યું. સિવિલ હોસ્પિટલમાં ડૉ. શશિલતાએ પોસ્ટમોર્ટમ કર્યું. ડૉ. દીપકે કહ્યું કે ફાંસી લગાવવાથી મોત થયું છે. હોટલ તાજમાં અકાઉન્ટન્ટ છે પતિ - સોનીપતના જાહરી ગામના સુખબીરની 24 વર્ષીય દીકરી પ્રીતિના લગ્ન 28 ફેબ્રુઆરી, 2017ના રોજ સમ્રાટ સાથે થયા હતા. - સમ્રાટ ફરીદાબાદની તાજ હોટલમાં અકાઉન્ટન્ટ છે. પ્રીતિ મોડલ ટાઉનની ખાનગી હોસ્પિટલમાં લેબ ટેક્નિશિયન હતી. સસરા કૃષ્ણ તેમજ સાસુ સુનીતા મેહંદીપુર બાલાજી ગયા હતા. ઘરે પ્રીતિ અને તેનો દિયર સૂરજ હતા.

- રવિવાર રાતે પતિએ જ્યારે ફોન કર્યો તો પ્રીતિએ ન ઉઠાવ્યો. તેણે સૂરજ સાથે વાત કરી. સૂરજ રૂમમાં ગયો તો પ્રીતિએ દરવાજો ન ખોલ્યો. સવારે પિતાના ફોન કરવા પર સૂરજ ફરી રૂમમાં ગયો ત્યારેપણ દરજો ન ખોલ્યો. બારીમાંથી જોયું તો ભાભી પંખા પર લટકી ગઇ હતી.

- મોડલ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ સંદીપે જણાવ્યું કે પિતા સુખબીરની ફરિયાદ પર પતિ સમ્રાટ, સસરા તેમજ દિયર પર દહેજ અને હત્યાનો કેસ નોંધ્યો છે. આ પણ વાંચો: પતિએ તરછોડી દીધી-બેંકોએ છીનવ્યું ઘર, ઇચ્છામૃત્યુ ન મળ્યું તો કરી આત્મહત્યા અઠવાડિયા પહેલા પિયરથી પાછી ફરી હતી - પ્રીતિના કાકાના દીકરા ભાઈ સુમિતે જણાવ્યું કે લગ્ન પછીથી જ સાસરીના લોકો પ્રીતિને દહેજ માટે હેરાન કરી રહ્યા હતા. 5 મહિના પહેલા સાસુ અને દિયરે પ્રીતિને મારી પણ હતી. ત્યારે પરિવારવાળા સમજાવવા માટે ગયા હતા. - લગ્ન પછી બાળક ન થવા પર પણ તેને હેરાન કરવામાં આવતી હતી. લગભગ અઠવાડિયા પહેલા જ તે પિયરથી પાણીપત આવી હતી. સોમવારે સવારે તેમને પ્રીતિને મોતની સૂચના આપી.

- સુમિતનો આરોપ છે કે તેની બહેનની હત્યા કરવામાં આવી છે.

