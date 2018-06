દહેજ વિરુદ્ધ પિતાની અનોખી પહેલ: લાડલીના લગ્નની કંકોત્રીમાં છપાવ્યો તમામ ખર્ચો

મુરૈના (ગ્વાલિયર): દહેજબંધીનું પાલન ગુર્જર સમાજમાં શરૂ થઈ ગયું છે, જેનાથી સમાજ દહેજ વગર દીકરીની વિદાય માટે તૈયાર છે. તેની શરૂઆત એક પિતા પોતાની દીકરીના લગ્નથી કરી રહ્યા છે. મળતી માહિતી પ્રમાણે, પિતાનું નામ ઇન્દ્રસિંહ ગુર્જર છે અને તેઓ પોતાની દીકરીના વિવાહમાં કોઇ દહેજ નથી આપી રહ્યા. તેનો પુરાવો છે દીકરીના લગ્ન માટે છપાવવામાં આવેલું કાર્ડ. 20 જૂનના રોજ છે લગ્ન - પૂજાના લગ્નના કાર્ડમાં સંત હરિ ગિરિ મહારાજ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલા ખર્ચનો સંપૂર્ણ ઉલ્લેખ છે. જેમાં લખવામાં આવ્યું છે કે લગ્ન કરાવવા માટે આવનાર પંડિતજીને 1100 રૂપિયા દક્ષિણા આપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, થાળી 5100 રૂપિયા, લગુન 1100 રૂપિયા, દરવાજો 1100 રૂપિયા, ભાત 5100 રૂપિયા, અંકમાલા 10 રૂપિયા, ટીકો 50 રૂપિયા, પાન 1100 રૂપિયા તેમજ પાંચ વાસણ અને કૂલર, તિજોરી, પલંગ આપવામાં આવી રહ્યા છે. - જાનમાં ફક્ત 100 જાનૈયાનું સ્વાગત કરવામાં આવશે. પિતાએ જણાવ્યું કે તેમની દીકરી પૂજાના લગ્ન અતેન્દ્રસિંહ ગુર્જર સાથે 20 જૂનના રોજ થવાના છે. આ પણ વાંચો: દીકરીની લગ્ન કંકોત્રી પિતાએ બનાવી સ્પેશિયલ, જોઈ દરેક લોકોએ કહ્યું- વાહ દારૂ પીને ન આવવાની વિનંતી - લગ્નના કાર્ડ પર ફક્ત દહેજબંધીનો જ ઉલ્લેખ નથી, પરંતુ દારૂબંધીની અસર પણ જોવા મળી રહી છે. કાર્ડ પર સ્પષ્ટ રીતે નોટ લખવામાં આવી છે કે કોઇપણ વ્યક્તિ દારૂ પીને લગ્નમાં ન આવે. - કાર્ડમાં લખવામાં આવેલી આ નોટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ આદેશ સંત ગિરિ મહારાજનો છે. કન્યાના કાકાએ જણાવ્યું કે સમાજમાં દારૂબંધી પહેલેથી જ થઈ ચૂકી છે અને હવે દહેજબંધીનું પણ પાલન થઇ રહ્યું છે. આ બધી સંતની કૃપા છે. બેટી બચાઓની કરી અપીલ - પૂજાના લગ્નનું કાર્ડ બેટી બચાઓ-બેટી પઢાઓની અપીલ પણ કરી રહ્યું છે. કાર્ડના એક હિસ્સામાં બેટી બચાઓ-બેટી પઢાઓ અને ન દહેજ લઇશું ન દહેજ દઇશુંની અપીલ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત એક સ્લોગન પણ ઘણું બધું જાહેર કરી રહ્યું છે. આ સ્લોગન આ પ્રમાણે છે, 'મૃત્યુ, ભોજ ઔર માલા છૂટી, ખાના છૂટા મેજપે. બાજે છૂટે દારૂ છૂટી, અબકી ચોટ દહેજપે.'

