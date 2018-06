19 વર્ષીય દીકરીના પ્રેમસંબંધથી નારાજ હતો પિતા, કુહાડીના ઘા ઝીંકી લીધો જીવ

અનુપગઢ (રાજસ્થાન): રાજસ્થાનના શ્રીગંગાનગર પાસે અનુપગઢના ગામ 27એમાં એક પિતાએ પોતાની દીકરીની હત્યા કરી દીધી. દીકરીના પ્રેમસંબંધને કારણે પિતા બલવીર સિંહે પોતાની 19 વર્ષીય દીકરી પરમજીત કૌરની કુહાડીના ઘા મારીને હત્યા કરી દીધી. પોલીસે પિતાની ધરપકડ કરી લીધી છે. કુહાડીથી માથા અને પેટ પર કર્યા વાર - પોલીસે જણાવ્યું કે આજે સવારે જ્યારે દીકરી રૂમમાં સૂઈ ગઇ હતી, તે સમયે બાપ કુહાડી લઇને પહોંચ્યો, પરંતુ તેને તેમ કરતા તેની પત્નીએ જોઇ લીધો. તેણે રોકવાનો પ્રયત્ન કર્યો પરંતુ પતિએ તેને પણ મારી અને એક બાજુ ફેંકી દીધી. - મા દીકરીને બચાવવા માટે બીજો પ્રયત્ન કરે ત્યાં સુધીમાં તો પિતાએ દીકરીનું ગળું કાપી નાખ્યું. તેના પેટ અને માથા પર પણ કુહાડીથી વાર કરવામાં આવ્યા. ત્યારબાદ દીકરીએ સ્થળ પર જ દમ તોડી નાખ્યો.

- હત્યાના આ મામલાની તપાસ અનુપગઢ પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસ કરી રહી છે. હત્યારા બાપની ધરપકડ કરવાની સાથે જ લોહીથી ખરડાયેલી કુહાડી પણ પોલીસે જપ્ત કરી લીધી છે. આ પણ વાંચો: છોકરાએ કેરી તોડવાની ના પાડતા પિતા સામે જ માથું પછાડી કરી દીધી હત્યા પ્રેમીની સાથે ભાગી હતી દીકરી - પોલીસે જણાવ્યું કે પિતાના ગુસ્સાનો શિકાર થયેલી પરમજીત કૌર થોડાક દિવસ પહેલા ગામમાં જ રહેતા એક યુવક સાથે ચાલી ગઇ હતી. પરિવારવાળાઓએ પોલીસને જાણ કરી તો પોલીસે પણ તત્પરતા દર્શાવીને બંનેને પકડી લીધા અને પોલીસ સ્ટેશન લઇ આવી. - પોલીસ સ્ટેશનમાં યુવતીના પરિવારજનોએ ટુંક સમયમાં જ બંનેના લગ્ન કરાવવાની વાત કરી અને મામલે રફેદફે થઇ ગયો.

- પરંતુ આ ઘટનાથી પરમજીતનો પિતા બલવીર સિંહ ભયંકર ગુસ્સામાં હતો. તેણે ઘરે આવ્યા પછી પરમજીત સાથે વાત સુદ્ધાં કરી ન હતી. માતાનો અવાજ સાંભળીને પહોંચ્યા પાડોશીઓ - પરમજીત કૌરની માતાની પૂછપરછના આધારે જાણ થઇ કે તેઓ રાતે જ કુહાડી લઇને આવ્યા હતા. હત્યાની આ ઘટના પછી માતાએ બૂમાબૂમ કરી મૂકી તો ગામલોકો ભેગાથઇ ગયા. બધાએ ભેગા મળીને બલવીરને પકડ્યો.

