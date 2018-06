છઠ્ઠુ ફેઈલ છોકરાનું કડકડાટ અંગ્રેજી સાંભળીને કલેક્ટરે કહ્યું- નહીં મળે તને BPL કાર્ડ

બુરહાનપુર: સ્વરોજગાર યોજનામાં લોનની અરજી કરતા પહેલા ગરીબી થી નીચેનું (BPL) કાર્ડ બનાવવા આવેલા છઠ્ઠુ ધોરણ નપાસ યુવકનું અંગ્રેજી સાંભળીને કલેક્ટર આશ્ચર્ય ચકિત થઈ ગયા હતા. તેમણે યુવકને પૂછ્યું હતું કે, તું આટલું સારુ અંગ્રેજી કેવી રીતે બોલી શકે છે, તું છઠ્ઠુ ધોરણ નપાસ ન હોઈ શકે. તે ખોટુ બોલી રહ્યો છે. તેથી તારુ બીપીએલ કાર્ડ નહીં બની શકે. કલેક્ટરની વાત સાંભળીને યુવક અને તેના પિતા અરજી આપીને પરત ફર્યા હતા. કલેક્ટરે પૂછ્યું- કેટલું ભણયો છે? યુવકે કહ્યું- આઈ એમ સિક્સ સ્ટાન્ડર્ડ ફેલ્યર

- મંગળવારે સવારે જનસુનાવણીમાં કલેક્ટર ડૉ. સત્યેન્દ્ર સિંહ નાગરિકોની સમસ્યા સાંભળી રહ્યા હતા. બુરહાનપુર જિલ્લાના ઈચ્છાપુરથી સુભાષપુર અને તેમનો દીકરો બીપીએલ કાર્ડ બનાવવાની એપ્લિકેશન આપવા આવ્યા હતા. જાણો કલેક્ટર અને યુવક વચ્ચે શું સવાલ-જવાબ થયા હતા કલેક્ટર- તારે બીપીએલ કાર્ડની શુ જરૂર છે? સારો તો દેખાય છે, સ્માર્ટ છે. કેટલું ભણેલો છે?

યુવક- આઈ એમ સિક્સ સ્ટાન્ડર્ડ ફેલ્યોર. આ સાંભળીને કલેક્ટર હસવા લાગ્યા હતા.

કલેક્ટર- સારુ અંગ્રેજી બોલી શકે છે. જુઠ્ઠુ બોલે છે કે, છઠ્ઠુ ધોરણ નપાસ છે.

યુવક- ધ નીડ ટૂ કોમ્યુનિકેશન ફ્રિડમ સ્પીચ ઓનલી, ધ ડીડ નોટ ટૂ અવર ક્વોલિફિકેશન (સંચાર અને સંવાદ માટે કોઈ યોગ્યતાની જરૂર નથી)

કલેક્ટર- અમને નથી ખબર. તને બીપીએલ કાર્ડ નહીં મળી શકે. ત્યારપછી સંયુક્ત કલેક્ટર એમએલ આર્યએ પૂછ્યું- આટલું સારુ અંગ્રેજી કેવી રીતે બોલી શકે છે?

- યુવકે કહ્યું- હું ગુજરાતની એક મોબાઈલ કંપનીના કોલ સેન્ટરમાં સીનિયર સુપરવાઈઝર હતો. ત્યાં હું અંગ્રેજી અને ગુજરાતી ભાષા શીખતો હતો. આ સિવાય મારી ક્ષેત્રીય ભાષા હિન્દી અને મરાઠી પણ હું સારી રીતે બોલી શકુ છું. તેથી જ મે ઘણાં સુમય સુધી નોકરી કરી. ભણવું નહતું ગમતું એટલે 2002માં મે સ્કૂલ છોડી દીધી હતી. અમદાવાદમાં બે બહેનો રહે છે. તેમના ઘરે રહીને અમ્બ્રોઈડરી કામ પણ શીખી લીધું છે. મોબાઈલ કંપનીના મેનેજર સાથે સંપર્ક થયો. તેમને મારી વાત કરવાની સ્ટાઈલ ગમી ગઈ અને તેથી તેમણે મને કોલ સેન્ટરમાં નોકરી આપી દીધી. ત્યાં રહીને હું અંગ્રેજી અને ગુજરાતી બોલતા શીખ્યો. હું ત્યાં સીનિયર સુપરવાઈઝર પણ બની ગયો હતો.

- જોકે આ બધી ચર્ચા પછી પિતા અને દીકરાની અરજી સ્વીકારવામાં આવી નથી. મારે બિઝનેસ મેન બનવું છે- ખુશાલ

- પિતા સુભાશે કહ્યું કે મારી પાસે માત્ર એક એકર જમીન છે. મોટા દીકરીના લગ્ન થઈ ગયા છે. ખુશાલ હવે ઘરે પાછો આવો ગયો છે. કારણકે મારો જમાઈ દારૂડિયો છે અને તેથી ખુશાલને અમદાવાદ રહેવામાં તકલીફ પડતી હતી. ખુશાલને એરફોર્સમાંથી પણ અનાઉન્સર તરીકે નોકરીની ઓફર મળી છે.

- ખુશાલે કહ્યું- મારે બિઝનેસ મેન બનવું છે. હું અકાઉન્ટિંગ, વેબ બ્લોગ્સ બધુ જાણું છું. મારું લક્ષ્ય બિઝનેસમેન બનવાનું છે. તે માટે હું લોન લેવાની તૈયારી કરી રહ્યો છું. આ પણ વાંચો: 80 લાખ રૂપિયાની કરી ચોરી, હૃદયપરિવર્તન થયું તો મથુરા જઇ રૂ.16 લાખનું કર્યું પ્રાયશ્ચિત

છઠ્ઠુ ધોરણ ફેઈલ છોકરો કડકડાટ બોલ્યો અંગ્રેજી| Father And Son Came To Collector On Making BPL Card. Collector ML Arya asked- How can you speak so good English? The young boy said, I was a Senior Supervisor at the call center of a mobile company in Gujarat. Where I learned English, Gujarati language.