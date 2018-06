દીકરાનું હાર્ટ એટેકમાં થયું મોત: સાસુ-સસરાએ વિધવા વહુ પ્રત્યે નિભાવી આવી ફરજ

જાવરા: અહીં એક પરિવારે તેમના દિકરાના નિધન પછી 2 વર્ષ બાદ તેમની વિધવા વહુના પણ લગ્ન કરાવીને તેની ગૃહસ્થી ફરી વસાવી દીધી હતી. હકીકતમાં શહેરના વીજળી કંપનીના રિટાયર્ડ કર્મચારી તુલસીરામ નાગરુના નાના દીકરા રાજેશના 2010માં જયા સાથે લગ્ન થયા હતા. બે વર્ષ પહેલાં રાજેશનું હાર્ટ એટેકમાં મોત થયું હતું. જયા પરિવારની સાથે રહીને પણ એકલી હતી. તેને કોઈ બાળક પણ નહતું. અંતે પરિવારે જયાના બીજા લગ્નનો વિચાર કર્યો હતો. જયાના સસરા માંગીલાલે તેના પિતા સતીશભાઈ સાથે વાત કરી હતી. ત્યારે તેના પિતાએ કહ્યું કે, હવે જયા તમારી દીકરી છે. તમે જે નિર્ણય લેશો તે મને મંજૂર છે. ની પહેલી પત્નીનું મોત થઈ ગયું છે

જયાના સસરાએ એક છોકરા સાથે જયાના લગ્નની વાત કરી અને પહેલાં માંગીલાલ અને સતીશ તેના ગામ તેને મળવા પહોંચ્યા હતા. ત્યાં તેમને ખબર પડી હતી કે મુકેશના લગ્ન થયા હતા અને તેની પત્ની મૃત્યુ પામી હતી. મુકેશની એક 13 વર્ષની દીકરી અને એક 6 વર્ષનો છોકરો છે. બંને પરિવારની સહમતીથી જયા અને મુકેશના લગ્ન કરાવવામાં આવ્યા. સાસરિયાઓએ વહુના દીકરીની જેમ લગ્ન કરાવીને તેને સાસરે વિદાય કરી. ભણવાની ઈચ્છા હતી તો સાસરિયાઓએ ગ્રેજ્યુએશન પણ કરાવ્યું

જયાએ જણાવ્યું કે, લગ્ન પહેલાં તેણે ધોરણ 12 સુધી અભ્યાસ કર્યો હતો. મારી આગળ ભણવાની ઈચ્છા હતી, જે મારા સાસુ-સસરાએ પૂરી કરી છે. કોલેજમાં મારુ એડ્મિશન કરાવ્યું અને મને 3 વર્ષ ભણાવીને ગ્રેજ્યુએશનની ડિગ્રી અપાવી. હાલના સમયમાં હું મારી જાતને વ્યસ્ત રાખવા માટે સ્કૂલમાં બાળકોને ભણાવું છું. હું હંમેશા મારા સાસુ-સસરાની આભારી રહીશ. હું એવુ જ કહીશ કે ભગવાન મારા જેવા સાસુ-સસરા દરેકને આપે. એકબીજા સાથે વાત કરીને લગ્નનો નિર્ણય લીધો

જયાએ જણાવ્યું, મારા ભવિષ્ય વિશે મારા સાસુ-સસરા ખૂબ ચિંતામાં હતા. તેમણે મારા ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને મારા બીજા લગ્ન કરાવવાનો પ્રસ્તાવ મારી સામે મુક્યો. મે પણ તેમને સહમતી આપી. તેમણે મને દીકરી બનાવીને રાખી અને મારા લગ્ન કરાવ્યા. જ્યારે મુકેશે કહ્યું કે, અમે એક બીજાની સ્થિતિ સમજીએ છીએ. પરિવારજનોની પણ ઈચ્છા હતી કે અમે જીવનમાં આગળ વધીએ. અમે પહેલાં એક બીજા સાથે વાત કરી અને પછી લગ્નનો નિર્ણય લીધો છે. આ પણ વાંચો: 65 વર્ષીય વિદેશી મહિલાએ 28 વર્ષના મજૂર સાથે કર્યા લવમેરેજ, અમેરિકાથી આવી ભારત

સાસુ-સસરાએ વિધવા વહુ પ્રત્યે નીભાવી આવી ફરજ| Family Arrange Widow Daughter In Law Second Marriage. Two years ago, Jayas husband was left after the heart attack then she alone while living her