સેનામાં નોકરી અપાવવાના બહાને ઠગ્યા રૂ.50 લાખ, નકલી લેફ્ટનન્ટ બનીને કર્યા'તા લગ્ન

રોહતક: હરિયાણા અને રાજસ્થાન સહિત અન્ય રાજ્યોના યુવાનોને સેનામાં નોકરી અપાવવાની લાલચ આપીને લાખો રૂપિયા ઠગનારા નકલી લેફ્ટનન્ટ કર્નલને પોલીસે ચરખી દાદરી પાસેથી પકડી લીધો છે. હિસાર કેન્ટની સેનાના ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટની મદદથી ચરખી દાદરી પોલીસે આ કાર્યવાહી કરી. નારનૌલના ગામ શોભાપુર ભૂષણના 35 વર્ષીય અમિત કુમાર શર્માએ લેફ્ટનન્ટ કર્નલની વર્દી પહેરીને અને નકલી મેડલ લગાવીને સેનાના ઘણા કેમ્પમાં ઘૂસણખોરી પણ કરી છે. જ્યારે, 10 યુવકો પાસેથી નોકરી અપાવવાના નામ પર 50 લાખ રૂપિયા પણ ઠગ્યા છે. તેમને નકલી લેટર આપીને ગેરમાર્ગે દોરતે રહ્યો. આ ઉપરાંત, નીમરાણાના સરપંચને આર્મી ઓફિસર બનીને છેતર્યા અને તેની દીકરી સાથે લગ્ન કર્યા. ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટે ફસાવ્યો જાળમાં

- હિસાર સેના કેન્ટની ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટને લગભગ 15 દિવસ પહેલા સેનામાં નોકરી અપાવવાના નામ પર બનાવટની સૂચના મળી હતી. આરોપીએ લેફ્ટનન્ટ કર્નલની વરદી પહેરીને ઘણીવાર ચરખી દાદરી સ્થિત સેનાના આર્મી રિક્રૂટમેન્ટ ઓફિસ એટલે કે એઆરઓ બ્રાન્ચમાં પણ અધિકારીઓ સાથે સંપર્ક કર્યો અને ત્યાં અધિકારીઓએ પોતાની જાળમાં તેને ફસાવ્યો. આ પણ વાંચો: રિયલ લેડીઝ vs. રિક્કી બહલ: યુવતી જોડે ઠગાઇ કરનારને ફિલ્મી સ્ટાઇલમાં પકડ્યો પોતાના ગામના પણ 3 યુવકોને ઠગ્યા - તપાસમાં જાણ થઇ કે અમિતે પોતાના ગામના 3 લોકો ઉપરાંત હરિયાણા તેમજ રાજસ્થાન સહિત અન્ય રાજ્યોના 10 લોકો પાસેથી નોકરી અપાવવાના નામ પર આશરે 50 લાખ રૂપિયા ઠગી રાખ્યા છે. આરોપીએ પોતાના ગામના અર્જુન નામના યુવક પાસેથી સેનામાં સિપાહીની નોકરી અપાવવાના નામે સાડા 6 લાખ રૂપિયા ઠગી લીધા. - ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટે આવા ત્રણ લોકોનો પત્તો લગાવ્યો છે, જેમની પાસેથી આરોપીએ પૈસા પડાવ્યા છે. પૂછપરછમાં અમિતે જણાવ્યું કે તેણે અનેક યુવાનોને સેનાની વિવિધ પોસ્ટના બનાવટી જોઇનિંગ લેટર આપ્યા હતા. જ્યારે તેને યુવાનો પોસ્ટિંગ વિશે પૂછતા હતા તો તે ક્યારેક લડાખ તો ક્યારેક રાજસ્થાનના કેમ્પ ક્ષેત્રમાં લઇ જવાની વાત કરતો હતો. અલવરના નીમરાણાના સરપંચને જાળમાં ફસાવીને તેની દીકરી સાથે કર્યા લગ્ન - અમિતે પોતાને આર્મી ઓફિસર જણાવીને રાજસ્થાનના અલવર જિલ્લાના ગામ નીમરાણાના સરપંચની દીકરી સાથે પણ લગ્ન કર્યા. તેમને વિશ્વાસ અપાવવા માટે આરોપી સરપંચ તેમજ અન્ય લોકોને દિલ્હી કેન્ટ લઇ ગયો.

- અહીંયા તેણે સેનાના અધિકારીઓ સાથે વાતચીત કરીને ગેસ્ટ હાઉસમાં બધાને ઉતારો અપાવ્યો. આરોપીએ એપ્રિલમાં સરપંચની દીકરી સાથે લગ્ન કરી લીધા. હજુ સુધી અમિતની પત્નીને તેની બનાવટ વિશે કશી જાણ નથી. માતાને હવાલદારની વિધવા જણાવીને સેના અધિકારીની સામે સોંપ્યો ચેક - ચરખી દાદરીના સેના અધિકારી સાથે ઓળખાણ થયા પછી અમિતે પોતાના ગામના લોકોને ઠગવા માટે નાટક રચ્યું. તેણે ચરખી દાદરીમાં એઆરઓ બ્રાન્ચના અધિકારીને જણાવ્યું કે ગામમાં હવાલદારની વિધવા છે. તેની મદદ માટે સાડા છ લાખ રૂપિયાનો ચેક મોકલ્યો છે. આરોપી સેના અધિકારીને પોતાના ઘરે લઇ ગયો. ત્યાં પોતાની માતાને વિધવા બનાવીને ચેક સોંપી દીધો. લેપટોપ, નકલી લેટર, આઇડી કાર્ડ મળ્યા - પોલીસે આરોપી અમિત પાસેથી લેપટોપ, સેનાના અનેક આઇડી અને મહોર, આધારકાર્ડ, બેલ્ટ, ડ્રેસ, 3 એટીએમ કાર્ડ, બે મોબાઈલ, મેડલ, નકલી લેટર સહિત અન્ય દસ્તાવેજો મેળવ્યા છે. આરોપી પાસે દિલ્હી યુનિવર્સિટીમાંથી સ્ટડીના દસ્તાવેજ પણ મળ્યા છે. આવી રીતે પકડાયો લેફ્ટનન્ટ બનીને ફરતો ઠગ - અમિત પર શંકા થયા બાદ સેનાની ઇન્ટેલિજન્સ ટીમે તેના ગામમાં જઇને તપાસ કરી. જાણ થઇ કે અમિતનો પરિવાર ઘણા સમય પહેલા ગામમાંથી ચાલ્યો ગયો હતો. આખો પરિવાર બિહાર અને દિલ્હીમાં રહે છે. ગામના મોટાભાગના લોકોને તેના વિશે જાણ ન હતી. - લગભગ ત્રણ વર્ષ પહેલા જ અમિત તેમજ તેની માતા ગામમાં આવ્યા હતા. અમિત દિલ્હીથી ગામમાં ક્યારેક-ક્યારેક આવતો હતો. ગામલોકોને તેણે જણાવી રાખ્યું હતું કે તે દિલ્હીમાં સેનાના હેડક્વાર્ટરમાં મેડિકલ કોરમાં કાર્ડિયોલોજીસ્ટ છે.

- જ્યારે ગામલોકોએ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટને જણાવ્યું કે તે નોકરી અપાવવાના નામ પર રૂપિયા લે છે તો શંકા પડી. ત્યારબાદ હેડક્વાર્ટરમાં તેની ડિટેઇલ્સ તપાસવામાં આવી પરંતુ તેના નામે કોઇ રેકોર્ડ ન મળ્યો.

- અમિતની આખી બનાવટ સામે આવવા પર તેને પકડવા માટે 10 દિવસ પહેલા ચરખી દાદરી એઆરઓ ઓફિસથી મેસેજ મોકલવામાં આવ્યો કે તેમના નામ પર હેડક્વાર્ટરથી કોઇ દસ્તાવેજ આવ્યા છે. આરોપી ઘણા દિવસો સુધી ઓફિસમાં ન પહોંચ્યો.

- તેણે શુક્રવારે આવવાની વાત કહી. તેના પર ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટે ચરખી દાદરી પોલીસ સાથે વાતચીત કરીને સાદા કપડામાં પોલીસકર્મીઓને એઆરઓ ઓફિસમાં મોકલી દીધા. જેવો આરોપી અમિત એઆરઓ બ્રાન્ચ પહોંચ્યો કે પોલીસે તેને પકડી લીધો.

