વિદ્યાર્થીનીએ કર્યું સુસાઈડ, નોટમાં લખ્યું- પપ્પા માફ કરજો, તમને બચાવી ન શકી

ભોપાલઃ ગૌતમ નગર વિસ્તારમાં એક સ્ટુડન્ટે ફાંસી લગાવીને જીવ આપી દીધો. સુસાઇડ નોટમાં પિતાનો જીવ ન બચાવી શકવા માટે તેણે તેમને માફી માંગી છે. એન્જિનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા કર્યા બાદ આ વર્ષે તેણે પ્રાઇવેટ બીએનું ફોર્મ ભર્યું હતું. પિતાનું બ્રેન હેમરેજના કારણે થયું હતું મોત

- શારદા નગર, ગૌતમ નગર નિવાસી 26 વર્ષીય કવિતા ગુપ્તાના 6 બહેનોમાં પાંચમાં નંબરની હતી. તેની ચાર બહેનાના લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે.

- તેના પિતા જે પી ગુપ્તા એલઆઈસી એજન્ટ હતા અને બે મહિના પહેલા બ્રેન હેમરેજના કારણે તેમનું મોત થયું હતું. કવિતાએ શું લખ્યું સુસાઇડ નોટમાં?

- બુધવાર રાતે દોઢ વાગ્યે કવિતાએ ફાંસી લગાવી દીધી.

- તપાસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે મૃતકાની પાસે એક સુસાઇડ નોટ મળી છે.

- તેણે લખ્યું છે- પાપા, હું તમે ખૂબ જ પ્રેમ કરું છું. તમારા માટે હું કંઈ જ ન કરી શકી અને તમારો જીવ ન બચાવી શકી. મારા મોત બાદ કોઈને પરે ન કરો.

- ઘટનાની સૂચના કવિતાના જીજાએ પોલીસને આપી હતી.

વિદ્યાર્થીનીએ સુસાઈડ નોટમાં લખ્યું- સોરી પપ્પા હું તમને બચાવી નથી| Engineering Student Suicide By Hanging in Bhopal. Engineering Student father is LIC agents was died before two months because of brain hemorrhage