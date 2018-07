J&K: શોપિયાં એન્કાઉન્ટરમાં 1 આતંકી ઠાર, 2 જવાન ઘાયલ

શોપિયાં: જમ્મુ-કાશ્મીરના શોપિયાંમાં મંગળવારે વહેલી સવારે સેના અને આતંકીઓ વચ્ચે એન્કાઉન્ટર શરૂ થઈ ગયું હતું. આ એન્કાઉન્ટરમાં એક આતંકીને ઠાર કરી દેવામાં આવ્યો છે, જ્યારે સેનાના બે જવાનો ઘાયલ થયા હોવાની પણ માહિતી મળી છે. સેનાને દક્ષીણ કાશ્મીરના શોપિયાના કુમદલાનમાં 5-6 આતંકીઓ છુપાયા હોવાની શંકા છે. આ આંતકીઓ શોપિયાના એક ઘમાં છુપાયા હોવાની માહિતી મલી છે. સેના આજુ-બાજુના લોકોને સુરક્ષીત જગ્યાએ લઈ જઈ રહ્યા છે. અહીં સેનાની 34 રાષ્ટ્રીય રાઈફલ્સ, સીઆરપીએફ અને પોલીસના જવાન તહેનાત છે. તેમણે શોપિયાના બેમનીપુરા વિસ્તારને ઘેરી લીધો છે.

Encounter breaks out between terrorists and security forces in Kundalan village of Shopian, Jammu And Kashmir. 1 terrorists killed, Two jawans injured. Security forces are suspected to be hideous of 5-6 terrorists in Kumdan in South Kashmir s Shopian.