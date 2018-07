UP: પગાર વધારવા કહ્યું તો માલિકે માર્યો, બદલો લેવા કર્મચારીએ કરી 80 લાખ રૂપિયાના સોનાની ચોરી

વારાણસી: જ્વેલરીની દુકાન પર કામ કરનાર એક કર્મચારીએ માલિકને પગાર વધારવાની વિનંતી કરી પરંતુ પગાર વધારવાની જગ્યાએ માલિકે તેને માર માર્યો. તેનાથી નારાજ થયેલા કર્મચારીએ પોતાના મિત્રો સાથે મળીને માલિકના સ્કૂટરમાં રાખેલા 80 લાખ રૂપિયાના સોનાની ચોરી કરાવી દીધી. આ ઘટના 7 જુલાઈની છે. સંદીપ નામના આરોપીની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. પૂછપરછમાં સંદીપે જણાવ્યું કે જે દિવસે દુકાનના માલિક ગોપાલ શેઠના ભાઈ હરિશંકર અને તેના દીકરા રવિએ તેની મારપીટ કરી હતી, તે જ દિવસે તેણે બદલો લેવાનો નિર્ધાર કરી લીધો હતો. 3 કિલો 400 ગ્રામ સોનાની કરી ચોરી - એસએસપી આનંદ કુલકર્ણીએ જણાવ્યું કે રેશમ કટરા વિસ્તારમાં 3 કિલો 400 ગ્રામ સોનાની ચોરીની ઘટનાને સંદીપે જ તેને મિત્રો સાથે મળીને અંજામ આપ્યો હતો. - તે ઘટનાનો માસ્ટરમાઇન્ડ છે. સંદીપે ચોરી કરવા માટે તેના મિત્રો સાગર, બ્રિજેશ અને ને સામેલ કર્યા. મુકેશની જ્વેલરીની દુકાન ગોપાલ શેઠની દુકાનની સામે છે. પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે, પોતાના પ્રતિસ્પર્ધીને બરબાદ કરવાના ઇરાદા સાથે મુકેશ પણ આ કાવતરામાં સામેલ થઇ ગયો. આ પણ વાંચો: 80 લાખ રૂપિયાની કરી ચોરી, હૃદયપરિવર્તન થયું તો મથુરા જઇ રૂ.16 લાખનું કર્યું પ્રાયશ્ચિત કાવતરામાં આઠ લોકો સામેલ - સંદીપે પોલીસને જણાવ્યું કે 6 જુલાઈના રોજ મુકેશ મને અને સાગરને પોતાના ઘરે લઇ ગયો. ત્યાં તેણે રૂપેશ અને બ્રિજેશ નામના લોકો સાથે તેમની મુલાકાત કરાવી અને ડુપ્લિકેટ ચાવી આપી. - 7 જુલાઈના રોજ ગોપાલ શેઠ સવારે 5.30 વાગે દુકાને પહોંચ્યા. સોનું તેમના સ્કૂટરની ડિક્કીમાં મૂકેલું હતું. ગોપાલ શેઠ સ્કૂટર બહાર ઊભું રાખીને દુકાનની સાફ-સફાઇ કરાવવા અંદર ગયા.

- આ દરમિયાન મોકો મળતાં જ બ્રિજેશે ડિક્કીમાંથી તમામ સોનુ કાઢી લીધું. ગલીની બહાર આવીને તેણે સોનાથી ભરેલી બેગ રૂપેશને આપી. રૂપેશ અન્ય સાથીઓની સાથે હેલમેટ લગાવીને ઊભો હતો, જેથી કોઇ ઓળખી ન લે,

- પોલીસે સંદીપ, સાગર, મુકેશ અને બ્રિજેશની ધરપકડ કરી લીધી છે. તેમની પાસેથી એક કિલો સોનુ મળી આવ્યું છે. મામલામાં મુકેશની પત્ની સહિત ચાર અન્ય આરોપીઓ છે જે ફરાર છે.

