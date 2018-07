દિલ્હી-NCRમાં ભૂકંપના આંચકા, રિકટર સ્કેલ પર 3.9ની તીવ્રતા નોંધાઈ

નવી દિલ્હીઃ દિલ્હી-NCRમાં રવિવારે બપોરે લગભગ 3-40 વાગ્યાની આસપાસ ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ ભૂકંપની તીવ્રતા રિકટર સ્કેલ પર 3.9 નોંધાઈ છે. ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ હરિયાણાના સોનીપતમાં છે. ફરી અનુભવાયા ભૂકંપના આંચકા

- ભૂકંપના આંચકાથી દિલ્હી-NCRમાં ઊંચી ઈમારતોમાં રહેતાં લોકોને વધુ અનુભવાયા હતા. જો કે ભૂકંપના કારણે કોઈ નુકસાન થયા હોવાની કોઈ માહિતી મળી નથી.

- ભૂકંપના આંચકા અનુભવાતા જ મોટા ભાગના લોકો ઘરની બહાર આવી ગયા હતા.

- દિલ્હી-NCRમાં થોડાં મહિના પહેલાં પણ ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. દિલ્હી ઘણું જ સંવેદનશીલ

- દિલ્હી ભૂકંપની દ્રષ્ટીએ ઘણું જ સંવેદનશીલ માનવામાં આવે છે.

- દિલ્હી, નોયડા, ગુડગાંવ, ફરીદાબાદની હાઈરાઈઝ બિલ્ડિંગમાં ભૂકંપના આંચકા વધુ અનુભવાયા છે. જો કે આ આંચકા સામાન્ય જ હતા.

- દિલ્હીમાં અનેક વિસ્તારોમાં લોકો દુકાન બંધ કરીને સુરક્ષિત જગ્યાએ આવી ગયા હતા.

- ભૂકંપ થોડી સેકન્ડ માટે જ આવ્યો હતો પરંતુ ડરના કારણે લોકો ઘણાં સમય સુધી બહાર જ રહ્યાં હતા.

Tremors were on Sunday after felt in Delhi and adjoining areas like Noida. earthquake of magnitude 4.0 on Richter scale hit Sonipat in Haryana at 3.37 pm. EMSC, an independent scientific organisation, said the tremors were also felt in other parts of Haryana and Uttar Pradesh.