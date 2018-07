MP: ક્યારેક ગરીબીરેખા નીચે જીવતા દુબડી ગામનો દરેક પરિવાર છે હવે લાખોપતિ

દુબડી (શ્યોપુર જિલ્લો, મધ્યપ્રદેશ): કુપોષણનો ગઢ કહેવામાં આવતા મધ્યપ્રદેશના શ્યોપુર જિલ્લાનું આ ગામ છ વર્ષ પહેલા સુધી ગરીબીરેખા નીચે જીવન જીવતા બીપીએલ કાર્ડધારીઓનું ગામ હતું. 74 આદિવાસી પરિવારોની પાસે રોજગારનું કોઇ સાધન ન હતું. જે દિવસે મજૂરી ન મળે તે દિવસે ઘરમાં ચૂલો ન સળગતો. જે થોડાઘણા જમીન અને ઘરેણા હતા તે પણ ગિરવે રાખેલા હતા. આ ગામની આખી શકલ હવે બદલાઈ ચૂકી છે. હવે દરેક પરિવાર લાખોપતિ છે અને સરકારને બીપીએલ કાર્ડ પાછા આપવામાં આવી રહ્યા છે. મહિલાઓને આપવામાં આવે છે ગામની તસવીર બદલવાનો શ્રેય - મધ્યપ્રદેશના શ્યોપુર જિલ્લાના આદિવાસી વિકાસખંડ કરાહલનું દુબડી ગામ આ બદલાવનો શ્રેય ગામની મહિલાઓના સ્વાવલંબનને આપે છે. આદિવાસીઓએ ગિરવે રાખેલી જમીન અને ઘરેણા છોડાવી લેવામાં આવ્યા છે. - આ ગામની મહિલાઓએ સ્વસહાયતા સમૂહો સાથે સંકળાઇને કરી બતાવ્યું છે. આખા જિલ્લામાં ફક્ત દુબડી ગામ જ એવું છે, જ્યાં તમામ મહિલાઓ રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ આજીવિકા મિશન (એનઆરએલએમ) દ્વારા રચાયેલા સ્વસહાયતા સમૂહની સભ્ય છે. સમૂહો પાસેથી લોન લઇને મહિલાઓએ ખેતીવાડી, પશુપાલનથી લઇને લઘુઉદ્યોગો શરૂ કર્યા. હવે સ્થિતિ એ છે કે આખું ગામ વિકાસના પંથે છે. આ પણ વાંચો: ઉત્તરાખંડના 700 ગામ બની ગયા છે 'ભૂતિયા', જાણો કેમ થઇ રહ્યા છે ખાલી જીવનધોરણમાં આવ્યો મોટો ફેરફાર - જે ઘરોમાં ખાવા માટે અનાજ મેળવવું મુશ્કેલ હતું, ત્યાં જીવનધોરણ સુધરી ચૂક્યું છે. ઘરોમાં બાઇક, ટીવી, ફ્રિજ જેવા સંસાધનો વસાવ્યા છે. - ગ્રામ્ય ભારતમાં બદલાવનો સંકેત આપતી વાત એ છે કે, દુબડી ગામના તમામ પરિવાર હવે સરકારને પોતાના બીપીએલ કાર્ડ પાછા આપવાના છે. ગરીબીરેખા નીચે જીવતા પરિવારોને સરકાર તરફથી આપવામાં આવતા આ કાર્ડ ખાદ્ય સુરક્ષા યોજના, સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ સહિત અન્ય જીવન ઉપયોગી સરકારી સુવિધાઓના લાભ આપે છે.

- કલેક્ટર સૌરભ કુમારને સૂચના આપવામાં આવી છે કે જેઓ હવે આ વિશેષ અવસર માટે દિવસ નક્કી કરી રહ્યા છે. શ્યોપુરમાં એનઆરએલએમ જિલ્લા એડમિનિસ્ટ્રર ડૉ. એસ.કે. મુદગલના જણાવ્યા પ્રમાણે, દુબડી ગામના આદિવાસી પરિવાર પોતાના બીપીએલ-રાશનકાર્ડ પાછા આપવાનું મન બનાવી ચૂક્યા છે.

- આ માટે એડમિનિસ્ટ્રેશનને જાણ કરી દેવામાં આવી છે. ગામના કેટલાક લોકોની સફળતાના કિસ્સાઓ - સુકની આદિવાસીએ બજરંગ સ્વસહાયતા સમૂહનું સભ્યપદ લીધું અને 15 હજાર રૂપિયાનું દેવું લઇને સોલર સિસ્ટમ લગાવી. આખું ગામ વીજળીરહિત હતું, એટલા માટે તેણે 100 રૂપિયા મહિનામાં 40 ઘરોને એક-એક સીએફએલ કનેક્શન આપ્યું. - કાલીબાઈ આદિવાસી પાસે 12 વીઘા જમીન હતી, જે 10 ટકાના વ્યાજે ગિરવે રાખી હતી. 11 વર્ષથી જે પણ કમાતા હતા, શાહુકારને આપી દેતા હતા. ફક્ત વ્યાજ ચૂકવી શકાતું હતું, મૂળ રકમ તો તેમ જ રહેતી હતી. કાલીબાઇ વૈરાગીએ સમૂહ પાસેથી 20 હજારની લોન લઇને શાહુકાર પાસેથી જમીન છોડાવી લીધી.

- બેસ્સી બાઈની 15 વીઘા જમીન ખાદ-બીજ માટે પણ પૈસા ન હોવાને કારણે વરસોથી વેરાન પડી હતી. ઘણીવાર ગામમાંથી લોટ માંગીને રોટલીઓ બનાવતી હતી. બેસ્સી પણ સમૂહ સાથે જોડાઇ. 15 હજાર રૂપિયાની લોન લીધી. કૃષિ વિભાગે ખેતરમાં બોર કરાવ્યું. આજે બેસ્સી ગામની સૌથી મોટી ખેડૂત છે. ખેતીમાં નવા પ્રયોગ કરે છે. આખા જિલ્લામાં એકમાત્ર ખેડૂત છે તે નેપીયર ઘાસની ખેતી કરે છે, જેને ખાસ શહેરોમાં સપ્લાય કરવામાં આવે છે.

Click here to read that Dubadi village of sheopur district in MP now is now out of BPL families are rich now.