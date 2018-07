ટ્રમ્પ હોઈ શકે છે ગણતંત્ર દિવસના મુખ્ય મહેમાન, ભારતે મોકલ્યું આમંત્રણ

નવી દિલ્હી: ભારતે આગામી વર્ષે ગણતંત્ર દિવસના સમારોહમાં મુખ્ય અતિથિ બનવા માટે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ને આમંત્રણ મોકલ્યું છે. જો તેઓ આ આમંત્રણ સ્વીકાર કરશે તો વિદેશ નીતિના ભાગરૂપે આ મોદી સરકારની મોટી સફળતા માનવામાં આવશે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે, ભારતે આ વર્ષે એપ્રિલ મહિનામાં જ આ આમંત્રણ મોકલી દીધું છે અને અમેરિકન સરકારના અધિકારી દ્વારા જવાબ આવવાની રાહ જોવામાં આવી રહી છે. જોકે અમેરિકી સરકાર તરફથી એવા સંકેત મળ્યા છે કે, તેઓ આ આમંત્રણ વિશે હકારાત્મક રીતે વિચારી રહ્યા છે. આ આમંત્રણ મોકલ્યા પછી આ વિશે અત્યાર સુધીમાં આ મુલાકાતની ઘણી રાજકીય સ્તરની ચર્ચા પણ કરવામાં આવી છે. જો ગણતંત્રના દિવસે ટ્રમ્પ ભારત આવશે તો તેમની આ મુલાકાત પૂર્વ પ્રેસિડન્ટ કરતા પણ વધારે ચર્ચિત રહેશે. સશક્ત નેતાઓને આમંત્રણ આપવાની મોદીની પરંપરા

ભારત સરકાર છેલ્લાં કેટલાક સમયથી ગણતંત્ર દિવસે દુનિયાના સશક્ત નેતાઓને આમંત્રણ આપી રહી છે. મોદી સરકારની આ પરંપરાને વિદેશનીતિ સાથે પણ જોડવામાં આવે છે. આ અંતર્ગત 2015માં અમેરિકાના તે સમયના રાષ્ટ્રપતિ બરાક ઓબામાને ગણતંત્ર દિવસની પરેડમાં આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. 2016માં ફ્રાંસના તે સમયના રાષ્ટ્રપતિ ફ્રાંસ્વા ઓલાંને ભારતના ગણતંત્ર દિવસના મુખ્ય અતિથિ બનાવવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે 2017માં અબુ ધાબીના ક્રાઉન પ્રિન્સ મોહમ્મદ બિન જાયેદ અલ નાહયાનને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. મોદી સરકારે 2018માં ગણતંત્ર દિવસે આશિયાનના 10 દેશોના પ્રમુખોને મુખ્ય અતિથિ તરીકે આમંત્રિત કર્યા હતા. ભારત- અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહી છે ખેંચતાણ

છેલ્લા કેટલાક સમયથી ભારત અને અમેરિકાના સંબંધો વચ્ચે ખેંચતાણ ચાલી રહી છે. જેવીકે બંને દેશો વચ્ચે વેપાર વેરો, ઈરાન સાથે ભારતના ઉર્જા સંબંધો અને ઐતિહાસિક સંબંધો પર અમેરિકાને વાંધો હોવો, ભારતના રશિયા સાથે S-400 મિસાલઈની સમજૂતી પણ અમેરિકાને પસંદ આવી નથી. જોકે આવી જ અમુક તકલીફો ઓબામાના કાર્યકાળમાં પણ હતી. તેથી આ સમયે ભારતનું ટ્રમ્પને આપવામાં આવેલું આમંત્રણ ખૂબ મહત્વનું માનવામાં આવે છે. અને જો આ સમયે ટ્રમ્પ ભારતનું આ આમંત્રણ સ્વીકારી લેશે તો બંને દેશોના વેપાર સંબંધો વધારે મજબૂત થઈ શકે છે.

મોદી સરકારને આશા છે કે, અમેરિકા ભારતને ઈરાન સાથે સંબંધો રાખવા દેવા છતાં અમુક છૂટ આપી શકે છે. ટ્રમ્પ પ્રશાસને તે દેશોને પ્રતિબંધની ધમકી આપી છે જે ઈરાનથી ક્રૂડ તેલની આયાત કરે છે.

Donald Trump may be chief guest on republic day, India has sent an invitation. India has sent an invitation to US President Donald Trump to become the chief guest of the Republic Day celebrations next year. If he accepts it, it will be considered as the big success of the Modi government in terms of foreign policy.