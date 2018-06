PWDની બેદરકારી, રસ્તાના કિનારે સૂઇ રહેલા કૂતરાની ઉપર જ બનાવ્યો નવો રસ્તો

આગ્રા: શહેરના પીડબલ્યુડીએ રસ્તા પર સૂઇ રહેલા કૂતરાની ઉપર જ નવો રસ્તો બનાવી નાખ્યો. ગરમ-ગરમ ડામર શરીર પર પડવાથી આ મૂંગા જાનવરનું સ્થળ પર જ મોત થઇ ગયું. ઘટનાસ્થળ પર પહોંચેલી પીપલ્સ ફોર એનિમલની ટીમે જબરદસ્ત હોબાળો કર્યો. સાથે જ રસ્તો બનાવનારી કંપની આરપી ઇન્ફ્રાવેન્ચર અને PWDની વિરુદ્ધ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી. શું હતો મામલો - શહેરના પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ફૂલ સૈય્યદ ચારરસ્તા પર પીડબલ્યુડી નિર્માણનું કાર્ય કરી રહી હતી. રોડની વ્યસ્તતા જોતા કન્સ્ટ્રક્શનનું કામ રાતે થઇ રહ્યું હતું. - પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા પ્રમાણે, સોમવારે રાતે ઠેકા પર કામ કરી રહેલી આરપી ઇન્ફ્રાવેન્ચર કંપનીના કર્મચારીઓએ જ્યારે ઉકળતો ડામ નાખ્યો તો તે રસ્તાને કિનારે સૂઇ રહેલા કૂતરા પર જઇને પડ્યો.

- ડામરનું તાપમાન એટલું વધારે હતું કે કૂતરો તેમાંથી નીકળી ન શક્યો. તેણે ત્યાં જ દમ તોડી નાખ્યો.

- સવારે કૂતરાની લાશ અડધી રસ્તામાં ધસેલી જોઇને રાહદારીઓએ હોબાળો શરૂ કરી દીધો. સૂચના મળવા પર પીપલ્સ ફોર એનિમલ્સના અધિકારીઓ પણ સ્થળ પર પહોંચી ગયા.

- વાત બગડતી જોઇને કંપનીના અધિકારીઓએ જેસીબી લગાવડાવીને ખાડો ખોદાવ્યો અને કૂતરાને તેમાં દફનાવ્યો. આ પણ વાંચો: વિદેશી કૂતરું સમજીને લાવ્યા ઘરે, નીકળ્યું આ ખતરનાક જાનવર 'સૂઇ રહેલા જાનવરને દબાવી દીધું, આ ગંભીર ઘટના છે' - પીપલ્સ ફોર એનિમલના રેડિંગ ઓફિસર કુલદીપ ઠાકુરે જણાવ્યું, "અહીંયા નિર્માણ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે. ઠેકેદારની બેદરકારી જોવા મળી રહી છે, જેણે એક સૂઇ રહેલા જાનવરને રસ્તાના કિનારે દબાવી દીધું. આ એક ગંભીર ઘટના છે. તેના વિરુદ્ધ અમે એફઆઇઆર નોંધાવીશું." - સીઓ ઉદયરાજ સિંહે જણાવ્યું, "ફૂલ સૈય્યદ ચાર રસ્તા પાસે રોડનું વિસ્તરણ થઇ રહ્યું છે. ત્યાં લોકો નવો રસ્તો બનાવી રહ્યા હતા, તેમાં બાજુમાં સૂઇ રહેલા કૂતરા પર ડામર નાખી દીધો. તેમાં તપાસ કરીને જે પણ ગુનો બનતો હશે તે હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."

Click here to read that Dog was sleeping roadside. Hot asphalt fell on him by PWD while construction at Agra.