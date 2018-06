એક જ મંડપમાં દિવ્યાંગ દુલ્હાએ કર્યા 3 દુલ્હન સાથે લગ્ન, ત્રણેય સાથે રહેતો હતો લિવ-ઈનમાં

ઝાડોલ: એક મંડપમાં દિવ્યાંગ આદિવાસીએ 3 છોકરીઓ સાથે લગ્ન કર્યા હતા. યુવકનું નામ નક્કાલા કસૌટિયા છે અને તે 32 વર્ષનો છે. નક્કાલાલ આ ત્રણેય દુલ્હનમાંથી પહેલી દુલ્હન સાથે 12 વર્ષ, બીજી દુલ્હન સાથે 8 વર્ષ સુધી લિવ-ઈન રિલેશનશીપમાં રહેતો હતો. જ્યારે ત્રીજી દુલ્હન તેની સાળી છે. તેની સાથે તે એક વર્ષથી લિવ-ઈનમાં રહેતો હતો. જાણો શું છે સમગ્ર ઘટના?

- નક્કાલાલને બાળપણમાં પોલિયો થઈ ગયો હતો. તેના જીવનમાં જે પહેલી મહિલા આવી કંતુબાઈ તે તેના કરતા 13 વર્ષ મોટી હતી. તે લગ્ન કર્યા વગર છેલ્લા 12 વર્ષથી તેની સાથે લિવ-ઈનમાં રહેતો હતો.

- આઠ વર્ષ પહેલાં નક્કાલાલને ગામની છોકરી પુનકી સાથે પ્રેમ થયો અને તેથી તે એને ઘરે લઈ આવ્યો. તે પણ દિવ્યાંગ છે. ત્યારપછી કંતુબાઈ અને પુનકી બંને નક્કાલાલ સાથે રહેવા લાગ્યા હતા.

- કંતુબાઈ અને પુનકી બંનેથી સંતાન ન થતા ગયા વર્ષે નક્કાલાલ તેના કરતાં પાંચ વર્ષ નાની 27 વર્ષની સાથે રહેવા લાગ્યો. ત્યારપછી તેણએ ત્રણેય સાથે રહેવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. રેખા પ્રેગ્નેન્ટ થતા નક્કાલાલે તેની સાથે લગ્ન કરવાનું નક્કી કરી લીધું.

- બુધવારે તેણે તેની ત્રણેય લિવ-ઈન પાર્ટનર સાથે એક જ મંડપ નીચે લગ્ન કરી લીધા હતા. આદિવાસીઓમાં કોમન છે લિન ઈન રિલેશનશીપ સિસ્ટમ

- લિવ-ઈન રિલેશનશીપની સિસ્ટમ માત્ર વેર્સ્ટન કલ્ચરમાં જ નથી પરંતુ આદિવાસી કલ્ચરમાં પણ ખૂબ કોમન છે. ઉદેપુર જિલ્લામાં ઘણી મોટી સંખ્યામાં આદિવાસીઓ રહે છે.

- અહીં આદિવાસીઓમાં બહુ લાંબા સમયથી આ પરંપરા જોવા મળી રહી છે. અહીં ઘણાં વર્ષો સુધી લિવ-ઈન રિલેશનશીપમાં રહ્યા પછી લગ્ન કરવાની પરંપરા છે. આ પણ વાંચો: 8 વર્ષ સુધી પત્નીની બચત વાપરતો રહ્યો પતિ, પછી કરી લીધા બીજા લગ્ન

દિવ્યાંગે એક જ મંડપમાં 3 છોકરીઓ સાથે કર્યા લગ્ન| Divyaung Groom Married With 3 Girls in same mandap. He Staying with three, from 12, 8 and 1 year, live in the relationship. Adivasis have common system of live relationship.