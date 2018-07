બુરાડી ડેથ મિસ્ટ્રી: હવે ખૂલ્યું '5 આત્માઓ'નું રહસ્ય, 'બીડી બાબા'નું કેરેક્ટર પણ આવ્યું સામે

નવી દિલ્હી: બુરાડીમાં થયેલી 11 લોકોની સામૂહિક મોતના મામલે રોજ નવો ખુલાસો થઇ રહ્યો છે. હવે પોલીસનો દાવો છે કે ભાટિયા હાઉસમાંથી મળેલી ડાયરીઓમાં જે પાંચ આત્માઓનો ઉલ્લેખ હતો, તેની ઓળખ થઈ ચૂકી છે. પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે, ડાયરીમાં લખેલી વાતો અનુસાર પરિવારને નિર્દેશ ન માનવાની સજા મળી છે. આ ઉપરાંત 'બીડી બાબા' નામનું પણ એક કેરેક્ટર સામે આવ્યું છે. જાણો પહેલા એ આત્માઓ વિશે - પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે, પાંચ આત્માઓમાં લલિત (ઘરનો નાનો દીકરો)ના પિતા ગોપાલદાસ (2007માં મોત થયું હતું) ઉપરાંત ચાર આત્માઓ સજ્જનસિંહ, હીરા, દયાનંદ અને ગંગાદેવીની હતી. - સજ્જન લલિતના સસરા હતા. હીરા, પ્રતિભા (લલિતની બહેન)ના પતિ, દયાનંદ અને ગંગાદેવી લલિતની બીજી બહેન સુજાતાના સાસુ-સસરા હતા. તેમના મોત પણ ગોપાલદાસના મોતની આસપાસના સમયમાં થયાં હતાં.

- ડાયરીમાં લખેલી વાતો પ્રમાણે, લલિતના પિતાની આત્માની સાથે બાકી ચાર આત્માઓ પણ મોક્ષ માટે ભટકી રહી છે. તેમને ત્યારે જ મુક્તિ મળશે, જ્યારે પરિવારના તમામ સભ્યો હરિદ્વાર જઇને તેમનો ધાર્મિક સંસ્કાર કરશે. આ વાતો 9 જુલાઈ, 2015ના રોજ લખવામાં આવી છે.

- રિપોર્ટ પ્રમાણે, પોલીસ હવે પરિવારને જાણનારા 13 લોકોની ફરીથી પૂછપરછ કરી શકે છે. તેમાં લલિતની મોટી બહેન સુજાતા અને ભાઈ દિનેશ સહિત ઘરનું સમારકામ કરનારા રાજ મિસ્ત્રી સામેલ છે. હાલ, સુજાતા અને દિનેશ દિલ્હીની બહાર છે. અજાણ્યા વ્યક્તિના પત્રએ ફેલાવી સનસનાટી - આ દરમિયાન એક ગુપ્ત પત્ર સામે આવવાની પણ ચર્ચા થઇ રહી છે. તેને મોકલનારા અજાણ્યા વ્યક્તિએ એક તાંત્રિકનું નામ લખ્યું છે. દાવો છે કે ભાટિયા પરિવારના લોકો કરાલા ગામમાં રહેતા તે તાંત્રિક પાસે જતા હતા. જોકે પોલીસે આવો કોઇપણ પત્ર મળવાનો ઇન્કાર કર્યો છે. તે વ્યક્તિએ તાંત્રિકનું નામ 'બીડી બાબા' જણાવ્યું છે. આ પણ વાંચો: બુરાડી કેસઃ PM રિપોર્ટમાં 10 લોકોનાં મોતનું કારણ ફાંસી જ, વૃદ્ધાના મોત પર સસ્પેન્સ યથાવત કોણ છે બીડી બાબા? - જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે દિલ્હીના કરાલા વિસ્તારમાં તાંત્રિક ચંદ્રપ્રકાશ પાઠક 'બીડીવાલે બાબા' અને 'દાઢીવાલે બાબા'ના નામથી પ્રખ્યાત છે. પત્ર અનુસાર, તે તાંત્રિક પોતાને હનુમાનનો ભક્ત જણાવે છે અને સાંજે 6 વાગ્યા સુધી ઝાડ-ફૂંક કરે છે. બાબાની પત્ની પણ તાંત્રિક છે. - પત્ર મોકલનાર વ્યક્તિનો એવો પણ દાવો છે કે ભાટિયા પરિવારના જે 11 લોકોનાં મોત થયા છે, તેમાંથી ઘણાઓને તેણે આ બાબા પાસે જતા જોયા છે. તે વ્યક્તિએ પોલીસને તપાસ કરવાની અપીલ કરી છે. મોત પહેલા 30 જૂનના રોજ ડાયરીમાં લખી હતી આ છેલ્લી એન્ટ્રી - મળી આવેલી ડાયરીઓમાં 30 જૂન, 2018ના રોજ છેલ્લી એન્ટ્રીમાં એક પેજ પર લખ્યું છે, '9 લોકો જાળમાં, બેબી (મા), વિધવા બહેન મંદિર પાસે સ્ટુલ પર, 10 વાગે ખાવાનો ઓર્ડર....મા બધાને રોટલી ખવડાવશે. એક વાગે ક્રિયા, જે શનિવાર-રવિવારની રાતની વચ્ચે થશે.' - 'તે રાતે છેલ્લી પંક્તિમાં મોંઢામાં ઠૂંસ્યું હશે ભીનું કપડું, હાથ બંધાયેલા હશે. એક કપમાં પાણી રાખજો, તેનો રંગ બદલાશે, હું (પિતા ગોપાલદાસ) પ્રગટ થઇશ અને બધાને બચાવીશ.'

- ઉલ્લેખનીય છે કે 1 જુલાઈની સવારે 9 લોકોના શબ ઘરની છત પર લાગેલી જાળ સાથે લટકેલા મળ્યા હતા, જ્યારે વિધવા બહેન ઉંબરા પાસે મળી અને માનું શબ બીજા રૂમમાંથી મળ્યું હતું. એટલું જ નહીં, ખાવાનો ઓર્ડર પણ 10 વાગ્યા આસપાસ જ આપવામાં આવ્યો હતો.

