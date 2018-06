જાણો દિવ્યા સૂર્યદેવરા વિશે, 1 સપ્ટેમ્બરે બનશે જનરલ મોટર્સની CFO

ચેન્નાઈ: ભારતીય મૂળની અમેરિકન મહિલા દિવ્યા સૂર્યદેવરાને અમેરિકાની સૌથી મોટી વાહન બનાવતી કંપની જનરલ મોટર્સની ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર (CFO) તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી છે. એક નિવેદનમાં કંપનીએ કહ્યું હતું કે કંપનીના હાલના કોર્પોરેટ ફાઇનાન્સ 39 વર્ષીય દિવ્યા 1 સપ્ટેમ્બરથી ચક સ્ટીવન્સની જગ્યા લેશે. આ સાથે જ દિવ્યા અમેરિકાની સૌથી મોટી ઓટો કંપનીની ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર બની જશે. મૂળે ચેન્નાઈની વતની દિવ્યા જનરલ મોટર્સમાં કોર્પોરેટ ફાઇનાન્સના પદ પર 2017થી કાર્યરત છે. તેના પર રોકાણકારો સાથે કંપનીના સંબંધોને સારા બનાવવાની અને જાળવી રાખવાની જવાબદારી હતી. હાવર્ડમાંથી મેળવ્યું ઉચ્ચ શિક્ષણ - દિવ્યાએ કોલેજ સુધીનું શિક્ષણ ભારતમાંથી મેળવ્યું અને ત્યારબાદ 22 વર્ષની ઉંમરે ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે તે હાવર્ડ ચાલી ગઇ. - દિવ્યાએ કોમર્સમાં બેચેલર્સ અને માસ્ટર્સ ડિગ્રી યુનિવર્સિટી ઓફ મદ્રાસમાંથી મેળવી. ત્યારબાદ MBA તેણે હાવર્ડ યુનિવર્સિટીમાંથી કર્યું.

- ઉચ્ચ શિક્ષણ પૂરું કર્યા પછી સૌથી પહેલા તેમણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક યુબીએસમાં નોકરી શરૂ કરી. ત્યાં એક વર્ષ સુધી કામ કર્યા પછી 25 વર્ષની ઉંમરે તેણે જનરલ મોટર્સ જોઇન કર્યુ. તેમનો પરિવાર ન્યુયોર્કમાં રહે છે. - જનરલ મોટર્સમાં 13 વર્ષના અત્યાર સુધીના પોતાના કાર્યકાળમાં દિવ્યા ત્રણ મોટી રેટિંગ એજન્સીઓ પાસે કંપનીનું રેટિંગ વધારવામાં સફળ રહી.

- કંપનીએ કહ્યું કે જીએમના 14.5 અબજ ડોલરની રિવોલ્વિંગ ક્રેડિટ ફેસિલિટીને રિન્યુ કરવામાં પણ મોટી ભૂમિકા નિભાવી. હવે 1 સપ્ટેમ્બરથી તે ચક સ્ટીવન્સની જગ્યાએ કંપનીમાં સીએફઓ બનશે. 'કંઇપણ સરળ નથી હોતું, જે ઇચ્છો તે મેળવવા માટે ખૂબ મહેનત કરવી પડે' - દિવ્યા સૂર્યદેવરા પોતાની સફર શેર કરતા જણાવે છે કે કેવી રીતે અમેરિકન કોર્પોરેટ હેરાર્કિના પુરુષપ્રધાન વિશ્વમાં પોતાની જગ્યા બનાવી. તેણે પોતાની ચેન્નાઈથી હાવર્ડ સુધીની જર્ની જણાવી છે. - દિવ્યાએ નાની ઉંમરે પોતાના પિતાને ગુમાવ્યા હતા. તેના અને તેની અન્ય બે બહેનોના ઉછેરની સંપૂર્ણ જવાબદારી તેની માતા પર આવી પડી. દિવ્યાએ કહ્યું કે, એકલે હાથે બાળકોનો ઉછેર કોઇપણ માતા માટે અઘરું હોય છે, પરંતુ અમારી પાસેથી તેની ઊંચી અપેક્ષાઓએ જ અમને જીવનમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન માટે પ્રેરણા આપી છે. - દિવ્યાએ કહ્યું કે અમે શીખ્યા કે કંઇપણ સરળ નથી હોતું. તમે જે ઇચ્છો તે મેળવવા માટે ખૂબ મહેનત કરવી પડે છે.

જનરલ મોટર્સ બનશે મહિલા CEO અને CFO ધરાવતી બીજી કંપની - સીએફઓ તરીકે દિવ્યાની નિયુક્તિથી જનરલ મોટર્સ મહિલા સીઇઓ અને સીએફઓ ધરાવતી બીજી ફોર્ચ્યુન 500 કંપની બનશે. હર્શે આવી પહેલી કંપની છે, જ્યાં સીઇઓ અને સીએફઓ બંને ફીમેલ હોય. - જનરલ મોટર્સના સીઇઓ મેરી બેરાનું કહેવું છે કે, "અમારી કંપનીએ છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોમાં જે સ્ટ્રોંગ બિઝનેસ રિઝલ્ટ્સ મેળવ્યા છે તેમાં દિવ્યાના એક્સપિરિયન્સ અને કેટલાંક મહત્વના કાર્યોમાં તેની લીડરશીપનો મહત્વનો ફાળો છે."

