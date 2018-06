એક કરોડ રોકડા તેમજ જગુઆર કાર ન મળી તો જાન લઇને પહોંચ્યો જ નહીં વરપક્ષ

ફરીદાબાદ: દહેજના લાલચુ વરરાજાએ એક કરોડ રૂપિયા અને જગુઆર કારની ડિમાન્ડ પૂરી ન થઈ તો લગ્ન કરવાની ના પાડી દીધી. બીજી બાજુ કન્યાના પરિવારજનોએ લાખો રૂપિયાનો ખર્ચો કરીને દીકરીના હાથ પીળા કરવાની તમામ તૈયારીઓ કરી રાખી હતી. પરંતુ, વરરાજા જાન લઇને પહોંચ્યો જ નહીં. હવે સરાય ખ્વાજા પોલીસે કન્યાના પિતાની ફરિયાદના આધારે વરરાજાસ સ્વપ્નિલ તેમજ તેના પરિવારજનો કોમલ, જ્યોતિ, શ્વેતા, પવન ઉર્ફ લાલુ વિરુદ્ધ મામલો નોંધી લીધો છે. પોલીસ મામલાની તપાસ કરી રહી છે. આ પણ વાંચો: વરરાજા જાન લઇને એક દિવસ મોડો પહોંચ્યો, દુલ્હને કરી લીધો લગ્નનો ઇન્કાર કન્યાપક્ષના લોકો માનમર્યાદાની દુહાઈ આપતા રહ્યા, વરપક્ષ માન્યો જ નહીં - મળતી માહિતી પ્રમાણે, સેક્ટર-35માં રહેતા ખજાન સિંહે પોતાની દીકરીના લગ્ન દિલ્હીના સ્વપ્નિલ સાથે નક્કી કર્યા હતા. લગ્ન નક્કી કરાવ દરમિયાન એક કરોડ રૂપિયા અને જગૂઆર કારની વાત કોઇ વાત થઇ ન હતી. સામાન્ય રીતે જ લગ્ન કરવાની વાત થઇ હતી. - 20 જૂનના રોજ જાન આવવાની હતી. 16 જૂનના રોજ કન્યાપક્ષ સગાઈ કરવા માટે પહોંચ્યો. ત્યાં વરના પરિવારજનોએ જાન લાવતા પહેલા એક કરોડ રૂપિયા અને જગુઆર કાર આપવાની માંગ કરી દીધી.

- કન્યાના પરિવારજનોને તેમની વાત સાંભળીને આંચકો લાગ્યો. તેમછતાં હેસિયત પ્રમાણે, કન્યાપક્ષે 51 લાખ રૂપિયા સુધી આપવાની હા પાડી દીધી. છતાંપણ તેઓ ન માન્યા. કન્યાપક્ષના લોકો વારંવાર સમાજમાં માન-મર્યાદાની દુહાઈ આપતા રહ્યા, પરંતુ વરરાજાના પરિવારજનો માનવા માટે રાજી ન થયા.

- અહીંયા કન્યાપક્ષના લોકોએ જાન સ્વાગતની સંપૂર્ણ તૈયારી કરી રાખી હતી. સગાં-સંબંધીઓમાં લગ્નના કાર્ડ પણ વહેંચાઇ ગયાં હતાં. પરંતુ, વરપક્ષના લોકો પોતાની ડિમાન્ડ પર અડી ગયા હતા.

- સંબંધીઓ અને વચેટિયાઓ દ્વારા સમાધાનની વાતો ચાલતી રહી. મનાવવાની કોશિશો પણ કરવામાં આવી પરંતુ 20 જૂનના રોજ વરપક્ષના લોકો જાન લઇને આવ્યા જ નહીં.

