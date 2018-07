સુનંદા પુષ્કર કેસ: પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે શશિ થરૂરના નિયમિત જામીન કર્યા મંજૂર

નવી દિલ્હી: સુનંદા પુષ્કર હત્યા મામલે દિલ્હીની પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે નેતા શશિ થરૂરને મોટી રાહત આપી છે. કોર્ટે તેમને નિયમિત જામીન આપી દીધા છે. સુનાવણી દરમિયાન શનિવારે જામીન આપતી વખતે જજે કહ્યું કે આ માટે અરજી દાખલ કરવાની કોઇ જરૂર નથી, કારણકે આગોતરા જામીન પહેલેથી જ આપી દેવામાં આવ્યા છે. શનિવારે સુનાવણી દરમિયાન શશિ થરૂર કોર્ટમાં હાજર રહ્યા. પબ્લિક પ્રોસિક્યુટરે કર્યો ની અરજીનો વિરોધ - પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર અને થરૂરના કાઉન્સેલે સુબ્રમણ્યમ સ્વામીએ કોર્ટમાં કરેલી અરજીનો વિરોધ કર્યો છે. કાઉન્સેલે સ્વામીને પૂછ્યું છે કે આ કેસ માટેની તેમની લોકસ સ્ટેન્ડી (કોર્ટમાં હાજર રહેવાનો હક) શું છે? - ઉલ્લેખનીય છે કે આ કેસમાં સુબ્રમણ્મયમ સ્વામીએ કોર્ટમાં બે અરજી કરી છે. પહેલી અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, આ કેસમાં દિલ્હી પોલીસે જે તેમના ઓફિસરો સાથે વિજિલન્સ તપાસ કરાવી છે તે રિપોર્ટ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવે. કારણકે ઓફિસરોએ પુરાવા સાથે જે ચેડા કર્યા છે તેનો ઉલ્લેખ વિજિલન્સ રિપોર્ટમાં છે. - બીજી અરજીમાં તેમણે કહ્યું છે કે, આ કેસ હત્યાનો છે, તેથી તેમાં હત્યા અંતર્ગત ટ્રાયલ કરવામાં આવે. હવે આ બંને અરજી કોર્ટે દિલ્હી પોલીસને આપી છે. - દસ્તાવેજોની ચકાસણી અને અરજી પર વિચારણા માટે કોર્ટે 26 જુલાઈની તારીખ નક્કી કરી છે. શશિ થરૂરે આગોતરા જામીન માટે કરી હતી અરજી - શશિ થરૂરને એક લાખ રૂપિયાના ખાનગી નાણાં પર પહેલા જ આગોતરા જામીન મળી ચૂક્યા છે. સાથે જ કોર્ટે એમપણ કહ્યું હતું કે શશિ થરૂર કોર્ટની પરવાનગી વગર દેશની બહાર નહીં જઇ શકે. - ઉલ્લેખનીય છે કે કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા શશિ થરૂરે પોતાની પત્ની સુનંદા પુષ્કરના મોતના મામલે આગોતરા જામીન માટે મંગળવારે અરજી દાખલ કરી હતી. બુધવારે કોર્ટે ફેંસલો સુરક્ષિત રાખી લીધો હતો અને તપાસ એજન્સીએ આ અરજીનો વિરોધ કર્યો હતો.

- આ મામલે થરૂરને પહેલા જ આરોપી તરીકે સમન્સ મળી ચૂક્યાં છે.

- 17 જુલાઈ, 2014ના રોજ સુનંદા દિલ્હીની એક આલી હોટલના રૂમમાં મૃત અવસ્થામાં મળી આવી હતી. થરૂર પર ઇન્ડિયન પીનલ કોડની કલમ 498A (પતિ અથવા સંબંધીઓના હાથે મહિલાની હેરાનગતિ) અને 306 (આત્મહત્યા માટે ઉશ્કેરણી) હેઠળ આરોપ લગાવવામાં આવ્યા છે.

