સુનંદા પુષ્કર મોત મામલે કોંગ્રેસી નેતા શશિ થરુરને મળ્યા આગોતરા જામીન

નવી દિલ્હી: સુનંદા પુષ્કર મોત મામલે ી નેતા શશિ થરુરને આગોતરા જામીન મળી ગયા છે. ગઈ કાલે દિલ્હી પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે નિર્ણય સુરક્ષીત રાખ્યા પછી આજે સવારે શશિ થરુરને રૂ. એક લાખના બોન્ડ ભરવાની શરતે આગોતરા જામીન મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે શશિ થરૂરને કોર્ટની પૂર્વ મંજૂરી વગર વિદેશ પ્રવાસ નહીં કરવા ઉપરાંત પુરાવા અને સાક્ષીઓને પ્રભાવિત નહીં કરવાની શરતે જામીન આપ્યા છે. નોંધનીય છે કે, દિલ્હી પોલીસે સુનંદા પુષ્કરની હત્યા થઈ હોવાની ચાર્જશીટ દિલ્હી કોર્ટમાં રજૂ કર્યા પછી શશિ થરુરને આરોપી માની સમન્સ આપવામાં આવ્યા હતા. સુનંદા પુષ્કરની 17 જુલાઈ 2014ના રોજ દિલ્હીની એક હોટલમાંથી શંકાસ્પદ રીતે લાશ મળી આવી હતી. થરુર પર લગાવવામાં આવ્યા છે આ આરોપ થરુર પર આત્મહત્યા માટે ઉશ્કે્રવા એટલે કે આઈપીસી 306 અને લગ્ન જીવનમાં ક્રૂરતા એટલે કે 489Aનો આરોપ છે. દિલ્હી પોલીસની ચાર્જશીટને ધ્યાનમાં લઈને કોર્ટે કહ્યું છે કે, શશિ થરુર સામે આ કલમ અંતર્ગત કેસ ચલાવવા માટે પૂરતા પુરાવા છે. સુનંદા પુષ્કર હત્યા કેસ અંગે શશિ થરુરે એક સ્ટેટમેન્ટ જાહેર કર્યું છે. થરુરે કહ્યું કે, "આ આરોપો નિરર્થક અને પાયાવિહોણા છે. આ આખું કેમ્પેઇન મારા વિરુદ્ધ બદઇરાદા અને વેરભાવનાથી ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે."

એ કરી છે કોર્ટમાં બે અરજી આ કેસમાં સુબ્રમણ્મયમ સ્વામીએ કોર્ટમાં બે અરજી કરી છે. પહેલી અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, આ કેસમાં દિલ્હી પોલીસે જે તેમના ઓફિસરો સાથે વિજિલન્સ તપાસ કરાવી છે તે રિપોર્ટ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવે. કારણ કે ઓફિસરોએ પુરાવા સાથે જે ચેડા કર્યા છે તેનો ઉલ્લેખ વિજિલન્સ રિપોર્ટમાં છે. બીજી અરજીમાં તેમણે કહ્યું છે કે, આ કેસ હત્યાનો છે, તેથી તેમાં હત્યા અંતર્ગત ટ્રાયલ કરવામાં આવે. હવે આ બંને અરજી કોર્ટે દિલ્હી પોલીસને આપી છે. આ વિશે પણ 7 જુલાઈના રોજ સુનાવણી કરવામાં આવશે. દિલ્હી પોલીસે કોર્ટમાં રજૂ કર્યા છે આ મહત્વના મુદ્દાઓ સુનંદા અને શશિ વચ્ચે આંતરે દિવસે થતાં ઝઘડા - ચાર્જશીટમાં ફરિયાદી પક્ષના વકીલે કહ્યું છે કે, સુનંદા અને શશિના લગ્ન જીવનને 3 વર્ષ અને 3 મહિના થયા હતા. બંનેના આ ત્રીજા લગ્ન હતા અને તેમની વચ્ચે ઘણી વખત ઝઘડા થતા હતા. એરપોર્ટ ઉપર પણ તેમની વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો તે વાત સુનંદાના ઘણાં મિત્રોએ જણાવી હતી.

- સાક્ષીઓના જણાવ્યા પ્રમાણે સુનંદા ડિપ્રેશનમાં હોવાના કારણે થોડા સમય માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ પણ થઈ હતી. તેની મૃત્યુ વખતે તેની પાસેથી એલપરેક્સની 27 ટેબલેટ પણ મળી હતી. તેણે કેટલી લીધી તે ખબર પડી નથી. તેનું મોત એલપરેક્સના ઝેરના કારણે થયું હોવાનું સાબીત થયું છે. સુનંદાએ શશિને મેઈલ લખીને કહ્યું હતું- તે મરવા માગે છે - સુનંદાએ મોત પહેલાં શશિને બે મેઈલ કર્યા હતા અને તેમાં તેણે લખ્યું હતું કે, તે મરવા માગે છે.

- સુનંદાને શક હતો કે, શશિ થરુરને અન્ય કોઈ સાથે સંબંધ છે. અને તે કારણથી તે ડિપ્રેશનમાં રહેવા લાગી હતી.

- ફરિયાદી પક્ષના વકિલના જણાવ્યા પ્રમાણે, શશિ થરુર સુનંદાને સતત અવોઈડ કરતો હતો અને તેના ફોન પણ નહતો ઉપાડતો. સુનંદાએ શરૂ કરી એન્ટી-ડિપ્રેશન દવાઓ લેવાનું - સુનંદાએ શશિ થરુર સાથે વાત-ચીત કરવાનો ઘણો પ્રયત્ન કર્યો હતો પરંતુ તેને સફળતા નહતી મળી. ત્યારપછી તેણે સોશિયલ મીડિયા અને ફ્રેન્ડ્સનો સહારો લઈને એન્ટી ડિપ્રેશન દવાઓ લેવાનું શરૂ કર્યું હતું.

- સુનંદાએ મોત પહેલાં સોશિયલ મીડિયા ઉપર જે શેર કર્યું તેને પોલીસ મોત પહેલાનું છેલ્લું નિવેદન માની રહી છે.

- સુનંદાએ મોત પહેલાં તેના મિત્રોને શશિ થરુરના અન્ય સાથે સંબંધ હોવાની વાત કરી હતી. પોલીસે તે મિત્રોના નિવેદન નોંધી લીધા છે. તેનું વીડિયો રેકોર્ડિંગ પણ કરવામાં આવ્યું છે. આમ દિલ્હી પોલીસનું માનવું છે કે, તેમની પાસે શશિ થરુર વિરુદ્ધ ઘણાં પુરાવા છે.

Delhi s Patiala House Court grants anticipatory bail Shashi Tharoor In Sunanda Pushkar death case. Shashi Tharoor will have to furnish a bail bond of Rs 1 lakh. He has been granted anticipatory bail by Delhi s Patiala House Court.